Europa League - 1. Spieltag: Begegnungen, Termine, Teams

Die Europa League steht in den Startlöchern. Gleich am ersten Spieltag kommt es im Champions-League-Unterhaus zu einigen Krachern. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann die Europa League losgeht, wer dabei ist und welche Spiele am ersten Spieltag anstehen.

Europa League 2019/20: Diese Top-Klubs sind dabei

Europa League 2019/20: Diese Top-Klubs sind dabei

Auch in dieser Saison kämpfen wieder 48 europäische Klubs um die Europa-League-Krone. Mit Eintracht Frankfurt, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach sind drei deutsche Mannschaften im Rennen um den zweiten Vereinspokal Europas dabei.

Die Buchmacher sehen Manchester United als Topfavoriten auf den Gesamtsieg. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass ja noch acht Mannschaften aus der Champions League für die K.o.-Phase nachrücken.

Mannschaft Quote Manchester United 6,00 FC Arsenal 7,50 FC Sevilla 15,00 Wolverhampton 17,00 AS Roma 21,00 Lazio Rom 26,00 VfL Wolfsburg 34,00 FC Porto 34,00 Borussia Mönchengladbach 51,00

Europa League - 1. Spieltag: Die Paarungen

Gleich am ersten Spieltag kommt es in der Gruppe F zum absoluten Topspiel. Die Eintracht aus Frankfurt empfängt das internationale Schwergewicht und Vorjahres-Finalist FC Arsenal. Die Adlerträger, die es vergangene Saison fast ins Finale schafften, haben natürlich auch in dieser Spielzeit große Ambitionen. Alle Spiele des ersten Speiltags finden am Donnerstag, den 19. September, statt.

Die insgesamt 24 Begegnungen habt Ihr hier im Überblick:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Gruppe 18:55 Uhr APOEL Nikosia Dudelange A 18:55 Uhr Qarabag Sevilla A 18:55 Uhr FC Kopenhagen Lugano B 18:55 Uhr Dynamo Kiew Malmö B 18:55 Uhr FC Basel Krasnodar C 18:55 Uhr Getafe Trabzonspor C 18:55 Uhr LASK Linz Rosenborg D 18:55 Uhr PSV Sporting Lissabon D 18:55 Uhr Cluj Lazio Rom E 18:55 Uhr Rennes Celtic E 18:55 Uhr Standard Lüttich Vitoria F 18:55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Arsenal F 21 Uhr Glasgow Rangers Feyenoord G 21 Uhr Porto Young Boys Bern G 21 Uhr Espanyol Ferencvaros H 21 Uhr Ludogorets ZSKA Moskau H 21 Uhr VfL Wolfsburg Olexandriya I 21 Uhr Gent St-Etienne I 21 Uhr Mönchengladbach Wolfsberger AC J 21 Uhr AS Roma Basaksehir J 21 Uhr Wolverhampton Braga K 21 Uhr Slovan Bratislava Besiktas K 21 Uhr Manchester United Astana L 21 Uhr Partizan Belgrad AZ Alkmaar L

Europa League 2019/20: Der Spielplan

Nach dem ersten Spieltag am 19. September geht es für die 48 Teams der UEFA Europa League am 3. Oktober wieder weiter. Das Finale in Gdansk findet am 27. Mai 2020 statt.