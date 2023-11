Muskuläre Probleme: Kobel fällt für EM-Quali aus

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel verpasst das EM-Qualifikationsspiel der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft gegen Kosovo am Samstag. Der 25-Jährige fällt wegen muskulärer Probleme aus, das teilte der Schweizer Verband bei X mit.

Kobel soll am Sonntag zurück nach Dortmund reisen, für den 25-Jährigen wurde Anthony Racioppi von den Young Boys Bern nachnominiert.

Die Schweiz hatte am Mittwoch durch einen späten Ausgleichstreffer nur 1:1 gegen Israel gespielt und so die vorzeitige Qualifikation für das Turnier in Deutschland im kommenden Jahr verpasst. Durch das Remis benötigt Tabellenführer Schweiz in der Gruppe I noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Partien.

Kobel hatte das komplette Nachholspiel von der Bank verfolgt, im Tor der Eidgenossen stand der ehemalige Gladbacher und Münchner Yann Sommer.

Ob Kobel dem BVB in der Bundesliga beim Heimspiel am Samstag nach der Länderspielpause gegen Borussia Mönchengladbach zur Verfügung stehen wird, blieb zunächst offen.