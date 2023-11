Am letzten Spieltag der EM-Qualifikation empfängt Kroatien die Auswahl aus Armenien. Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

In Gruppe D geht es in der EM-Qualifikation geht es noch eng zu. Lediglich Spitzenreiter Türkei ist schon sicher für die EURO im kommenden Jahr qualifiziert, der zweite Platz muss allerdings noch bestimmt werden.

Hier kommt es zum Fernduell zwischen Kroatien und Wales. Während die Kroaten Armenien empfangen, muss Wales parallel gegen die Türken ran. Kroatien muss gewinnen, um sich sicher zu qualifizieren. Spielt man gegen Armenien lediglich Unentschieden, muss man auf einen Patzer von Wales hoffen. Die Briten gewinnen nämlich den direkten Vergleich und würden bei einem Punktegleichstand an den Osteuropäern vorbeiziehen.

Kroatien vs. Armenien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Die Rechte an der EM-Qualifikation zum Turnier in Deutschland 2024 liegen wie gewohnt bei DAZN, also findet Ihr auch die Partie zwischen Kroatien und Armenien nur beim Streamingdienst. Einschalten könnt Ihr dort kurz vor Anpfiff der Partie.

Wenn Ihr das Programm von DAZN empfangen wollt, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World sind die drei Pakete, die zur Auswahl stehen. Was die drei zu bieten haben, haben wir hier für Euch zusammengefasst!

Kroatien vs. Armenien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im Liveticker?

Alternativ könnt Ihr auch hier bei uns vorbeischauen. In unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker zum Spiel verpasst Ihr keine Highlights aus Zagreb.

Kroatien vs. Armenien heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Kroatien - Armenien

Kroatien - Armenien Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Datum: 21. November 2023

21. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion Maksimir, Zagreb (Kroatien)

Stadion Maksimir, Zagreb (Kroatien) TV: /

/ Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Kroatien vs. Armenien heute live: Die Tabelle der Gruppe D im Überblick

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland