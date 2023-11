EM Qualifikation heute live im Free-TV: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Der letzte Spieltag der EM-Qualifikation beginnt heute! Welche Spiele wann anstehen, wie der aktuelle Stand in den Gruppen ist und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir hier.

Auch am Sonntag geht es in der EM-Qualifikation weiter, für die Teams des heutigen Tages das letzte Mal. Was heute ansteht, erfahrt Ihr hier.

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

EM Qualifikation heute live: Die Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Gruppe 19. November 2023 15 Uhr Ungarn Montenegro G 19. November 2023 15 Uhr Serbien Bulgarien G 19. November 2023 18 Uhr Belgien Aserbaidschan F 19. November 2023 18 Uhr Schweden Estland F 19. November 2023 20.45 Uhr Spanien Georgien A 19. November 2023 20.45 Uhr Schottland Norwegen A 19. November 2023 20.45 Uhr Portugal Island J 19. November 2023 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Slowakei J 19. November 2023 20.45 Uhr Liechtenstein Luxemburg J

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr nach Möglichkeiten sucht, die EM-Qualifikation live zu sehen, führt Euer Weg nicht an DAZN vorbei. Der Streamingdienst besitzt die Exklusivrechte am Qualifikationsturnier und zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Der heutige Sonntag macht da keine Ausnahme, einschalten könnt Ihr jeweils ein paar Minuten vor dem Anpfiff.

Der einzige Haken: DAZN ist nicht kostenfrei, Ihr benötigt ein Abonnement. Drei Pakete bietet der Streamingdienst an, für die Quali müsst Ihr mindestens DAZN Super Sports abonnieren. Die Kosten betragen entweder 19,99 Euro im Monat (Jahresabo) bzw. 24,99 Euro (Monatsabo).

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im Liveticker

Die Alternative ist wie immer SPOX, wir begleiten alle Spiele des Tages im Liveticker. Klickt Euch einfach rein und wählt die entsprechende Partie aus:

© getty Heute beginnt der letzte Tag der EM-Qualifikation.

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Spanien 7 18 18 2 Schottland 7 9 16 3 Norwegen 7 2 10 4 Georgien 7 -4 8 5 Zypern 8 -25 0

Gruppe F:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Österreich 8 10 19 2 Belgien 7 13 17 3 Schweden 7 0 7 4 Aserbaidschan 7 -5 7 5 Estland 7 -18 1

Gruppe G:

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Ungarn 7 7 15 2 Serbien 7 6 13 3 Montenegro 7 0 11 4 Litauen 8 -6 6 5 Bulgarien 7 -7 3

Gruppe J: