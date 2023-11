EM Qualifikation heute live im Free-TV: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Freitag geht es mit der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland weiter. Wir zeigen Euch, welche Spiele laufen und wo Ihr diese dann im TV und Livestream sehen könnt.

Auch am Freitag geht es in der EM-Qualifikation wieder voll zur Sache. Welche Spiele stattfinden und wo Ihr diese live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

EM Qualifikation heute live: Die Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 17. November 2023 16 Uhr Kasachstan San Marino 17. November 2023 18 Uhr Finnland Nordirland 17. November 2023 18 Uhr Moldawien Albanien 17. November 2023 20.45 Uhr Italien Nordmazedonien 17. November 2023 20.45 Uhr England Malta 17. November 2023 20.45 Uhr Polen Tschechien 17. November 2023 20.45 Uhr Dänemark Slowenien

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im TV und Livestream

Wer alle Spiele der EM-Qualifikation zum Turnier im kommenden Jahr in Deutschland sehen möchte, kommt nicht an einem Abonnement bei DAZN vorbei. Der Streamingdienst hat alle Spiele live und in voller Länge im Angebot. So könnt Ihr am heutigen Freitag zwischen sieben verschiedenen Partien entscheiden. Los geht die Übertragung schon um 16 Uhr mit der Partie zwischen Kasachstan und San Marino. Anschließend gibt es ab 18 Uhr zwei Spiele im Programm. Ab 20.45 Uhr beginnen dann die Spiele am späten Abend.

Benötigt wird bei DAZN mindestens das "DAZN Super Sports"-Paket, mit dem Ihr alle EM-Quali-Begegnungen sehen könnt. Dieses kostet 19,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 24,99 Euro monatlich im Monatsabo.

EM Qualifikation heute live im Free-TV: Die Übertragung im Liveticker

Wer auf kein Bewegtbild zurückgreifen kann oder möchte, kann hier bei SPOX vorbeischauen. Wir haben alle Spiele der EM-Qualifikation auch als Liveticker im Angebot.

© getty

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe C:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 England 6 5 1 0 19:3 16 16 2 Ukraine 7 4 1 2 11:8 3 13 3 Italien 6 3 1 2 11:7 4 10 4 Nordmazedonien 6 2 1 3 7:14 -7 7 5 Malta 7 0 0 7 2:18 -16 0

Gruppe E:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Albanien 6 4 1 1 11:3 8 13 2 Tschechien 6 3 2 1 8:5 3 11 3 Polen 7 3 1 3 9:9 0 10 4 Moldau 6 2 3 1 6:6 0 9 5 Färöer 7 0 1 6 2:13 -11 1

Gruppe H: