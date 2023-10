Am heutigen Donnerstag kommt es zum Spitzenduell der Gruppe A der EM-Qualifikation zwischen Spanien und Schottland. Wo die Partie übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Spanien gegen Schottland - wer setzt sich im Duell der beiden Top-Teams in Gruppe A durch? Hier bei SPOX bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zur Partie.

In Gruppe A thront derzeit Schottland ungeschlagen mit 15 Punkten aus fünf Spielen an Rang eins der Tabelle. Die Nordeuropäer schlugen dabei auch unter anderem die spanische Auswahl - im Hinspiel schlug Schottland die Iberer mit 2:0.

Abgesehen davon sind die Spanier auch noch ohne Niederlage. Mit drei Siegen und einer Pleite liegen die Südeuropäer derzeit auf dem zweiten Tabellenrang, haben im Vergleich zu Schottland aber ein Spiel weniger absolviert. Bei einem Sieg könnten die Iberer an die Briten heranrücken.

Spanien vs. Schottland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Spanien und Schottland wird live und in voller Länge bei DAZN übertragen. Dort startet am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, ab 20.45 Uhr, also pünktlich zum Anpfiff, die Sendung. Kommentiert wird die Partie von Nico Seepe.

Drei Pakete hat DAZN zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Beim Spiel der spanischen gegen die schottische Auswahl müsst Ihr mindestens zum zweiten Paket greifen, welches 19,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 24,99 Euro monatlich im Monatsabo kostet.

OneFootball bietet die Partie außerdem als Einzelstream an. Das Angebot kostet ebenfalls.

Spanien vs. Schottland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im Liveticker

Alternativ haben wir hier bei SPOX auch einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker im Angebot.

Spanien vs. Schottland heute live im Free-TV: Die Informationen zum Spiel

Spiel : Spanien vs. Schottland

: Spanien vs. Schottland Datum : Donnerstag, 12. Oktober 2023

: Donnerstag, 12. Oktober 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Austragungsort : Estadio Olimpico de Sevilla (Sevilla, Spanien)

: Estadio Olimpico de Sevilla (Sevilla, Spanien) TV : /

: / Livestream: DAZN / OneFootball

Spanien vs. Schottland: Die letzten Begegnungen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 28.03.23 EM-Qualifikation Schottland Spanien 2:0 11.10.11 EM-Qualifikation Spanien Schottland 3:1 12.10.10 EM-Qualifikation Schottland Spanien 2:3 03.09.04 Testspiel Spanien Schottland 1:1 27.04.88 Testspiel Spanien Schottland 0:0

