EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Acht EM-Qualifikationsspiele werden heute ausgetragen. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr sie live im TV und Livestream sehen könnt.

Erst gestern ging der 7. Spieltag der EM-Qualifikation zu Ende, schon beginnt am heutigen Sonntag, den 15. Oktober, die achte Spielrunde. Diesbezüglich sind 16 Mannschaften in acht Partien im Einsatz. Das ursprünglich geplante Aufeinandertreffen zwischen dem Kosovo und Israel ist aufgrund des andauernden Raketenangriffs auf Israel durch die radikalislamische Hamas-Gruppe abgesagt worden.

© getty Kann Luka Modric heute die Kroaten gegen Wales zum Sieg führen?

EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen

Der heutige Spieltag beginnt um 15 Uhr mit dem Spiel zwischen Georgien und Zypern. Um 18 Uhr geht es dann weiter mit Tschechien gegen Färöer und Schweiz gegen Belarus. Der Großteil steigt dann um 20.45 Uhr - insgesamt fünf Stück an der Zahl. Dabei handelt es sich um folgende Begegnungen: Norwegen vs. Spanien, Wales vs. Kroatien, Türkei vs. Lettland, Polen vs. Republik Moldau und Rumänien vs. Andorra. Heute im Einsatz sind Nationen aus den Gruppen A, D, E und I.

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Gruppe So., 15. Oktober 15.00 Uhr Georgien Zypern A So., 15. Oktober 18.00 Uhr Tschechien Färöer E So., 15. Oktober 18.00 Uhr Schweiz Belarus I So., 15. Oktober 20.45 Uhr Norwegen Spanien A So., 15. Oktober 20.45 Uhr Wales Kroatien D So., 15. Oktober 20.45 Uhr Türkei Lettland D So., 15. Oktober 20.45 Uhr Polen Republik Moldau E So., 15. Oktober 20.45 Uhr Rumänien Andorra I abgesagt Kosovo Israel I

EM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Was die Frage der Übertragung der Qualifikationsspiele betrifft, wird sie wie gestern beantwortet: DAZN besitzt die Übertragungsrechte und bietet daher alle acht Begegnungen an. Dadurch gilt auch heute, dass für die Freischaltung des DAZN-Angebots ein Abonnement notwendig ist. Genauer gesagt wird entweder das teuerste von drei Paketen, DAZN Unlimited, oder das zweitteuerste, DAZN Super Sports, gebraucht. Einzig mit dem Paket DAZN World lässt sich nicht auf die gewünschten Spiele zugreifen.

Andernfalls besteht noch die Möglichkeit, die Partie bei OneFootball zu verfolgen - ebenfalls kostenpflichtig.

EM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream - Liveticker zu den Spielen

Die, die kein DAZN-Abo haben, können dank der Liveticker von SPOX ebenfalls mit dabei sein. Wir bieten zu jeder Partie einen an, Ihr habt die Wahl.

