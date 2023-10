EM, Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Auch heute geht es im Rahmen der EM-Qualifikation so richtig zur Sache. SPOX zeigt, welche Spiele auf dem Plan stehen, wann sie angepfiffen werden und wo man sie live im TV und Livestream sehen kann.

Während der Vereinsfußball pausiert, liefern sich die Nationalmannschaften Europas im Rahmen der EM-Qualifikation zahlreiche Duelle, auch am heutigen Samstag, den 14. Oktober.

EM, Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen

Sieben Spiele, die allesamt Teil des 7. Spieltags sind, werden absolviert, beginnend um 15 Uhr mit Ukraine vs. Nordmazedonien und Nordirland vs. San Marino. Danach geht es um 18 Uhr weiter mit Bulgarien gegen Litauen und Slowenien gegen Finnland, ehe zum Abschluss um 20.45 Uhr drei Begegnungen parallel über die Bühne gehen: Italien vs. Malta, Ungarn vs. Serbien und Dänemark vs. Kasachstan.

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Gruppe Sa., 14. Oktober 15.00 Uhr Ukraine Nordmazedonien C Sa., 14. Oktober 15.00 Uhr Nordirland San Marino H Sa., 14. Oktober 18.00 Uhr Bulgarien Litauen G Sa., 14. Oktober 18.00 Uhr Slowenien Finnland H Sa., 14. Oktober 20.45 Uhr Italien Malta C Sa., 14. Oktober 20.45 Uhr Ungarn Serbien G Sa., 14. Oktober 20.45 Uhr Dänemark Kasachstan H

© getty Italien trifft heute auf Malta.

EM, Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungssituation gestaltet sich ziemlich einfach: DAZN überträgt alle sieben Partien live und in voller Länge. Um Zugriff darauf zu bekommen, wird jedoch ein Abonnement benötigt, das mit Kosten verbunden ist. Zur Verfügung stehen grundsätzlich drei verschiedene Abo-Pakete, die die Namen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World tragen. Davon bieten jedoch nur zwei Zugang zu den heutigen Qualifikationsspielen. Das sind das Unlimited- und das Super-Sports-Paket.

Kostengünstiger der beiden Optionen ist DAZN Super Sports, das entweder 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro im Monatsabo kostet. DAZN Unlimited bietet hingegen Zugang zum gesamten DAZN-Repertoire, ist jedoch nur gegen Abo-Zahlungen in Höhe von 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro im Monatsabo zu haben.

Weiters kümmert sich auch OneFootball, ebenfalls kostenpflichtig, um die Übertragung aller heutigen Spiele.

EM, Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream - Liveticker zu den Spielen

Wer kein DAZN-Abo hat, muss sich anderweitig umschauen, jedoch keinesfalls auf die Spiele verzichten, da SPOX zu jedem Qualispiel heute einen Liveticker zum Mitlesen anbietet.

