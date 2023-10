In der EM-Qualifikation bekommt es Bosnien-Herzegowina am 8. Spieltag mit Portugal zu tun. Wir liefern alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Bosnien-Herzegowina empfängt seine portugiesischen Gäste heute im Stadion Bilino Polje in Zenica. Ab 20.45 Uhr rollt dort unter der Leitung von Schiedsrichter Halil Umut Meler der Ball.

Portugal hat sein Ticket für die Europameisterschaft bereits sicher in der Tasche, mit 21 Punkten thront die Selecao an der Spitze von Gruppe J, die Zweitplatzierte Slowakei hat lediglich 13 Zähler auf dem Konto. Bosnien-Herzegowina darf sich mit ebenfalls noch Chancen ausrechnen. Dafür müsste heute aber eine Überraschung her.

EM-Qualifikation: Die Tabelle von Gruppe J

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Portugal 7 25 21 2 Slowakei 7 5 13 3 Luxemburg 7 -9 11 4 Bosnien-H. 7 -2 9 5 Island 7 1 7 6 Liechtenstein 7 -20 0

Wer sich heute durchsetzt, könnt Ihr natürlich live und in Farbe verfolgen. Wir verraten, wo.

Bosnien-Herzegowina vs. Portugal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Im frei empfangbaren Fernsehen wird die heutige Begegnung leider nicht übertragen, bei DAZN allerdings werdet Ihr in Sachen EM-Qualifikation immer fündig. Zu Bosnien Herzegowina vs. Portugal könnt Ihr pünktlich zum Anpfiff einschalten, dann empfängt Euch Kommentator Oliver Forster.

Bosnien-Herzegowina vs. Portugal heute live: EM Qualifikation im Liveticker

Alternative gefällig? Ihr könnt auch einfach in unserem Liveticker vorbeischauen, wir versorgen Euch dort mit regelmäßigen Updates, sodass Euch keine Chance und kein Tor entgeht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bosnien-Herzegowina vs. Portugal.

© getty Portugal ist heute in Bosnien-Herzegowina zu Gast.

EM Qualifikation, Bosnien-Herzegowina vs. Portugal heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: Bosnien-Herzegowina vs. Portugal

Bosnien-Herzegowina vs. Portugal Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion Bilino Polje (Zenica)

Stadion Bilino Polje (Zenica) TV: -

Livestream: DAZN , OneFootball

, Liveticker: SPOX

