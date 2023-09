Spanien vs. Zypern heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Spanien empfängt heute Zypern im Rahmen der EM-Qualifikation. Wie Ihr das gesamte Spiel heute im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

EM-Qualifikation, Spanien vs. Zypern: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Dienstagabend geht es auch für Spanien und Zypern weiter in der Qualifikation für die EM 2024, die Machtverhältnisse sind jedoch eindeutig. Zypern ist nach vier Spielen noch ohne Punkte und kommt als klarer Außenseiter ins Estadio Nuevo Los Cármenes in Granada. Dort wird die Partie um 20.45 Uhr angepfiffen.

Spanien vs. Zypern, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Spanien vs. Zypern ist heute in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen.

Spanien vs. Zypern, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Falls Ihr Spanien vs. Zypern live und in voller Länge verfolgen wollt, habt ihr zwei Optionen. Zum einen zeigt DAZN fast die gesamte Qualifikation für die EM 2024 live und in voller Länge. Der Streamingdienst bietet verschiedene Abonnements an, mit denen Ihr die Inhalte auf dazn.com oder der DAZN-App für verschiedene Endgeräte aufrufen könnt.

Zum anderen gibt es die Möglichkeit, den Livestream zu Spanien vs. Zypern bei OneFootball einmalig für 4,99 Euro zu kaufen ohne weitere Folgekosten.

Spanien vs. Zypern, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten die SPOX-Liveticker Euch die perfekte Alternative! Dort habt Ihr die Qual der Wahl zwischen Spanien vs. Zypern als Einzelspiel oder dem Konferenzticker am Dienstagabend, der die Highlights von gleich neun Parallelspielen zeigt!

Hier geht's zum Liveticker Spanien vs. Zypern.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe A vor dem 6. Spieltag

Schottland ist fehlerlos gestartet in die EM-Quali für kommendes Jahr mit fünf Siegen in fünf Spielen, Spanien musste schon eine Niederlage verkraften. Eine Qualifikation der Zyperer für die Endrunde wäre schon vor Start der Gruppenspiele als Wunder angesehen worden, nach vier Niederlagen in vier Partien ist dies wohl abzuschreiben.

Auch Norwegen tut sich bisher schwer, womit der Weg für Spanien auf den zweiten Platz der Gruppe und damit in die Endrunde vermeintlich einfach sein sollte.