Schweden vs. Österreich heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Österreich ist in der EM-Qualifikation zu Gast bei Schweden. Das Duell in Gruppe F könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

EM-Qualifikation, Schweden vs. Österreich: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Weiter geht's in der Qualifikation für die EM 2024 am heutigen Dienstag, dem 11. September. Die Nationalmannschaft Österreichs reist nach Schweden in die Friends Arena in Solna und kann dort ab 20.45 Uhr einen Sechspunktesieg einfahren. Schweden befindet sich in Gruppe F auf dem dritten Platz mit sechs Punkten, hinter Österreich und Belgien mit jeweils zehn Zählern. Mit einem Triumph gegen Schweden ständen die Chancen für Österreich schon sehr gut, in die Endrunde einzuziehen.

Schweden vs. Österreich, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Eine Liveübertragung zu Schweden vs. Österreich ist heute in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen. In Österreich wird das Duell auf ServusTV gezeigt, in der Schweiz auf SRF zwei. Beide Sender bieten außerdem einen Livestream.

Schweden vs. Österreich, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Im Livestream ist Schweden vs. Österreich auch in Deutschland zu sehen, allerdings nur für DAZN-Kunden. Der Streamingdienst hält die exklusiven Übertragungsrechte an fast allen Spielen der diesjährigen EM-Qualifikation. Mit einem Abonnement könnt Ihr die Übertragung via dazn.com oder der kostenfreien DAZN-App wahrnehmen, die ihr an verschiedenen Endgeräten herunterladen könnt.

Schweden vs. Österreich, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Alternativ zu den Livebildern stehen Euch wie gewohnt die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Dort könnt Ihr euch entscheiden zwischen Schweden vs. Österreich als Einzelspiel oder der Konferenz am heutigen Dienstagabend. Immerhin werden um 20.45 Uhr gleich neun Partien der EM-Qualifikation parallel angepfiffen, in der Konferenz seht Ihr die Highlights aus ganz Europa!

Hier geht's zum Liveticker Schweden vs. Österreich.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe F vor dem 6. Spieltag

Österreich hat sich mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen eine gute Ausgangslage erspielt, Belgien steht punktgleich mit der besseren Tordifferenz an der Spitze der Tabelle in Gruppe F vor dem 6. Spieltag.