Italien vs. Ukraine heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die Nationalmannschaft der Ukraine trifft heute bei der EM-Qualifikation auf Italien. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

EM-Qualifikation, Italien vs. Ukraine: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Italien ist nicht sehr gut gestartet mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen, kann sich mit einem Sieg gegen die Ukraine jedoch wieder in gute Position bringen. Die Ukrainer haben jedoch sicherlich das Zeug, dies zu verhindern. Schließlich stehen sie mit sieben Punkten nach vier Spielen auf dem zweiten Platz der Gruppe C hinter England, das bisher ein Offensivfeuerwerk in dieser EM-Quali feiert.

Die Ukrainer reisen für das Duell ins Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, besser bekannt als San Siro. Anpfiff am heutigen Dienstag (11. September) ist um 20.45 Uhr.

ITALIEN - UKRAINE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Italien vs. Ukraine, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Italien vs. Ukraine ist heute nicht im Free-TV in Deutschland zu sehen.

Italien vs. Ukraine, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Eure Anlaufstelle für alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge ist DAZN. Die Angebote des Streamingdienst sind über dazn.com oder die DAZN-App abzurufen mithilfe verschiedener Abonnement-Paketen.

OneFootball bietet Euch die Möglichkeit, den Stream zu Italien vs. Ukraine in voller Länge für eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro freizuschalten.

© getty Luciano Spalletti ist heute zum ersten Mal als italienischer Nationaltrainer im Einsatz.

Italien vs. Ukraine, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Eine weitere Alternative bieten Euch weiterhin die SPOX-Liveticker! Dort könnt Ihr euch entscheiden für das Einzelspiel Italien vs. Ukraine im Liveticker oder die Konferenz in Tickerform, bei der Ihr die wichtigsten Informationen aus ganzen neun Parallelspielen ab 20.45 Uhr im Minutentakt erhaltet!

Hier geht's zum Liveticker Italien vs. Ukraine.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Italien vs. Ukraine, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Italien vs. Ukraine

Italien vs. Ukraine Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 6

6 Datum: 12. September 2023

12. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: San Siro (Mailand)

San Siro (Mailand) TV: -

Livestream: DAZN/ OneFootball

Liveticker: SPOX

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe C vor dem 6. Spieltag

Mit einem Sieg gegen die Ukraine kann Italien punktgleich ziehen mit den Osteuropäern, die bessere Tordifferenz haben sie bereits. Die Ukraine könnte sich dagegen stark absetzen von Italien und ihre Position auf dem zweiten Rang der Gruppe C festigen. Die ersten beiden Mannschaften nach jeweils acht Spielen in zehn Spieltagen erreichen die Endrunde der EM-Qualifikation.