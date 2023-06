Türkei vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Die Türkei trifft am heutigen Abend im Rahmen der EM-Qualifikation auf Lettland. Wo Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Begegnung, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Türkei ist am heutigen Abend am 3. Spieltag der EM-Qualifikation in Lettland zu Gast. Der Anstoß des Länderspiels ist für 20.45 Uhr terminiert. Als Austragungsort der Partie dient das Stadions Skonto in der lettischen Hauptstadt Riga.

Ein Sieg, eine Niederlage, 2:3 Tore. So lautet die Bilanz der Türkei nach zwei EM-Qualifikationsspieltagen in der Gruppe D. Am ersten Quali-Spieltag setzte sich das Team von Stefan Kuntz knapp mit 2:1 gegen Armenien durch. Gegen Kroatien unterlagen die Türken im darauffolgenden Spiel mit 0:2. Luka Modric und Co. waren in der Partie die abgezocktere Mannschaft und gewannen das Duell letztendlich verdient. Die Türkei liegt damit aktuell auf dem dritten Rang in der Tabelle.

Lettland hat in der EM-Qualifikation bislang ein Spiel absolviert. Das Duell gegen Wales verloren die Letten knapp mit 0:1. Lettland bildet im Augenblick das Schlusslicht in der Tabelle. Geben die Letten heute mit einem Sieg die Rote Laterne in der Gruppe D ab?

Türkei vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Im TV wird am heutigen Abend das EM-Qualifikationsspiel zwischen Lettland und der Türkei nicht übertragen. Live und in voller Länge seht Ihr das Länderspiel ab 20.45 Uhr jedoch im Livestream auf DAZN. Den Livestream von DAZN könnt Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App verfolgen.

© getty Das Team von Stefan Kuntz holte in der EM-Qualifikation bislang einen Sieg.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World habt Ihr dabei die Wahl zwischen drei Abo-Varianten. Alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier. Neben der EM-Qualifikation könnt Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball und noch vieles mehr sehen.

Im Livestream überträgt am heutigen Abend zudem OneFootball das Länderspiel zwischen der Türkei und Lettland. Auf OneFootball könnt Ihr das Duell im Einzelstream, ganz ohne Abo, verfolgen.

Türkei vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Sichert sich die Türkei gegen Lettland heute den zweiten EM-Qualifikationssieg?

Türkei vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

SPOX verfolgt am heutigen Abend die Begegnung zwischen der Türkei und Lettland für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des EM-Qualifikationsspiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Türkei vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: EM-Qualifikation, 3. Spieltag

EM-Qualifikation, 3. Spieltag Partie: Lettland vs. Türkei

Lettland vs. Türkei Datum: 16.06

16.06 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Stadions Skonto, Riga (Lettland)

Stadions Skonto, Riga (Lettland) Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

