Portugal trifft heute am 3. Spieltag der EM-Qualifikation auf Bosnien-Herzegowina. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 17. Juni, empfängt Portugal am 3. Spieltag der EM-Qualifikation Bosnien-Herzegowina zum Duell. Das Länderspiel ist für 20.45 Uhr im Estádio da Luz in Lissabon (Portugal) angesetzt.

Mit zwei Siegen startete Portugal in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Eine Tordifferenz von 10:0 nach den ersten beiden Spielen liest sich beeindruckend, mit Liechtenstein und Luxemburg traf Portugal bislang jedoch auf die krassen Außenseiter in der Gruppe J. Cristiano Ronaldo und Co. liegen aktuell auf dem ersten Rang in der Gruppe. Mit einem Sieg können die Portugiesen am Abend die alleinige Tabellenführung weiter behaupten.

Bosnien-Herzegowina hat aktuell drei Zähler auf dem Punktekonto. Nach einem überzeugenden 3:0-Erfolg über Island enttäuschte das Team von Trainer Faruk Hadžibegić am 2. EM-Qualifikationsspieltag gegen die Slowakei. Bosnien-Herzegowina verlor die Partie mit 0:2. Wie schlagen sich die Gäste heute gegen den Favoriten aus Portugal?

Portugal vs. Bosnien-Herzegowina heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: EM-Qualifikation, 3. Spieltag

EM-Qualifikation, 3. Spieltag Begegnung: Portugal vs. Bosnien-Herzegowina

Portugal vs. Bosnien-Herzegowina Datum: 17. Juni 2023

17. Juni 2023 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Estádio da Luz, Lissabon (Portugal)

Estádio da Luz, Lissabon (Portugal) Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Portugal vs. Bosnien-Herzegowina heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Portugal und Bosnien-Herzegowina könnt Ihr am heutigen Abend live im TV auf DAZN erleben. Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Spiel um 20.35 Uhr. Uwe Morawe kommeniert das Länderspiel für DAZN.

Im Livestream zeigt der TV-Sender das Qualifikationsspiel am heutigen Abend ebenso live und vollumfänglich. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Ein Abonnement kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro im Monat. Mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World habt Ihr dabei die Option, zwischen drei Abo-Pakten zu wählen. Hier gibt es alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos. Der TV-Sender überträgt neben der EM-Qualifikation auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NBA, die NFL, Handball, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

© getty Cristiano Ronaldo schnürte an den ersten beiden Qualifikationsspieltagen jeweils einen Doppelpack.

OneFootball zeigt das Duell zwischen Portugal und Bosnien-Herzegowina heute ebenso live und vollumfänglich im Livestream. Ohne eine Abo abschließen zu müssen, könnt Ihr auf OneFootball das Länderspiel als Einzelstream erwerben.

Portugal vs. Bosnien-Herzegowina heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Portugal vs. Bosnien-Herzegowina heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt das EM-Qualifikationsspiel zwischen Portugal und Bosnien-Herzegowina heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. SPOX verfolgt für Euch die Begegnung in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Portugal vs. Bosnien-Herzegowina heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe J im Überblick