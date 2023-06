Österreich vs. Schweden heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland trifft Österreich am Dienstagabend auf Schweden. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schon am vierten Spieltag der EM-Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland wird es ernst. Schweden benötigt im Duell mit Österreich einen Sieg, möchten die Skandinavier noch eine realistische Chance auf eine Teilnahme an der Endrunde im kommenden Jahr haben.

In der hochwertig besetzten Gruppe F liegen die Schweden momentan auf Rang Drei. Aus zwei Spielen holten die Nordeuropäer einen Sieg und eine Niederlage. Österreich thront an der Spitze der Tabelle mit sieben Zählern aus drei Partien. Belgien bekleidet momentan den zweiten Rang.

Wie Ihr bei dem richtungsweisenden Spiel zwischen Österreich und Schweden live im TV, Liveticker und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Österreich vs. Schweden: Die Tabelle der Gruppe F

Tabellenplatz Mannschaft Tore Differenz Pkt. 1 Österreich 7:3 4 7 2 Belgien 4:1 3 4 3 Schweden 5:3 2 3 4 Estland 2:3 -1 1 5 Aserbaidschan 2:10 -8 1

Österreich vs. Schweden heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Die Partie zwischen Österreich und Schweden wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Partie kostenlos im deutschen Fernsehen zu schauen.

In Deutschland ist einzig DAZN für die Übertragung der Partie verantwortlich. Die Plattform überträgt die European Qualifiers an jedem Spieltag live.

Die Übertragung für das wichtige Duell startet bei DAZN um 20.45 Uhr. Kommentator ist Max Gross.

Für DAZN ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Wählen könnt Ihr zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.Darüber bekommt Ihr über das Jahr verteilt noch eine Menge mehr Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1 und La Liga. Auch viele weitere Sportevents hat die Plattform im Angebot.

Wenn Ihr kein Abo abschließen möchtet, ist OneFootball eine interessante Option. Dort könnt Ihr die Übertragung einzeln buchen.

Im österreichischen Stream gibt es die Partie im Livestream bei ServusTV. Wie Ihr auch als deutscher Fan live dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Österreich vs. Schweden heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Für alle Fans ohne DAZN-Abo gibt es eine weitere Möglichkeit, bei der Partie zwischen Österreich und Schweden auf dem Laufenden zu bleiben. Beim SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

