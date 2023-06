Im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 trifft am heutigen Abend Island auf Portugal. Wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des EM-Qualifikationsspiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am 4. Spieltag der EM-Qualifikation kommt es zum Duell zwischen Island und Portugal. Das Länderspiel am heutigen Dienstag, den 20. Juni, beginnt um 20.45 Uhr im Laugardalsvöllur in Island. Daniel Siebert leitet am Abend das Schiedsrichtergespann.

Mit drei Siegen nach drei Spielen liegt Portugal vor dem heutigen Spiel gegen Island auf dem ersten Rang in der Gruppe J. Die Portugiesen zeigten sich an der ersten drei Spieltagen der EM-Qualifikation äußerst spielfreudig. Ganze 13 Tore schoßen Cristiano Ronaldo und Co. gegen Liechtenstein, Luxemburg und Bosnien-Herzegowina.

Island hingegen konnte im Laufe der aktuellen EM-Qualifikation erst einen Sieg einfahren. Gegen Liechtenstein gewann das Team überzeugend mit 7:0. Niederlagen setzte es für die Isländer in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina und in der vergangenen Woche gegen die Slowakei. Wie schlägt sich Island heute gegen die favorisierten Portugiesen?

Island vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: EM-Qualifikation, 4. Spieltag

EM-Qualifikation, 4. Spieltag Duell: Island vs. Portugal

Island vs. Portugal Datum: 20. Juni

20. Juni Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Laugardalsvöllur, Reykjavik (Island)

Laugardalsvöllur, Reykjavik (Island) Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN , OneFootball

, Liveticker: SPOX

Island vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

DAZN überträgt am heutigen Abend das EM-Qualifikationsspiel zwischen Island und Portugal exklusiv im TV. Auf DAZN 1 seht Ihr das Länderspiel live und in voller Länge ab 20.35 Uhr. Als Kommentator der Begegnung dient heute Matthias Naebers.

Im Livestream zeigt DAZN am heutigen Abend das Länderspiel in der Gruppe F ebenfalls. Den Livestream des Senders könnt Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser verfolgen.

Neben der EM-Qualifikation könnt Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, Handball, Boxen, MMA, die NBA, die NFL und noch viele weitere Sporthighlights verfolgen. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro.

OneFootball überträgt die Partie zwischen Island und Portugal heute ebenso live und vollumfänglich im Livestream. Bei OneFootball habt Ihr die Möglichkeit das Länderspiel als Einzelstream zu erleben, ganze ohne Abonnement.

Island vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Im Liveticker verfolgt heute SPOX für Euch das Duell zwischen Island und Portugal. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Island vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe J im Überblick