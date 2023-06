Am 3. Spieltag der EM-Qualifikation empfängt Gibraltar Frankreich zum Duell. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 16. Juni, trifft Frankreich im Rahmen der EM-Qualifikation auf Gibraltar. Die Begegnung am 3. Spieltag wird um 20.45 Uhr im Estadio Do Algarve in Portugal angepfiffen.

Die Franzosen führen die Gruppe B aktuell mit sechs Zählern an. Die Niederlande bezwang das Team von Trainer Didier Deschamps zu Beginn der EM-Qualifikation deutlich mit 4:0. Beim 1:0-Erfolg über Irland hatten Kylian Mbappé und Co. dagegen deutlich mehr Mühe. Sichert sich Frankreich am Abend den dritten Sieg in Folge?

Gibraltar geht heute als klarer Außenseiter in die Partie gegen Frankreich. Der Fußballzwerg liegt in der Gruppe B mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 0:6 auf dem letzten Rang. Gegen Griechenland und die Niederlande mussten die heutigen Gastgeber zwei deutliche 0:3-Niederlagen hinnehmen. Mit Frankreich wartet auf Gibraltar eine Herkulesaufgabe, alles andere als ein Sieg der Équipe Tricolore käme einer Riesenüberraschung gleich.

Frankreich vs. Gibraltar heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Frankreich vs. Gibraltar heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend das Duell zwischen Frankreich und Gibraltar exklusiv im TV. Im TV seht Ihr das EM-Qualifikationsspiel live und in voller Länge ab 20.35 Uhr auf DAZN 1. Als Kommentator der Partie fungiert am Abend Stefan Galler.

Im Livestream überträgt DAZN heute das EM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und Gibraltar ebenfalls. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Neben der EM-Qualifikation zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, die NBA, die NFL, Handball und noch viele weitere Sporthighlights.

Einen Livestream der heutigen Begegnung bietet zudem OneFootball an. Das Duell zwischen Frankreich und Gibraltar könnt Ihr bei OneFootball als Einzelstream erwerben, ganz ohne Abonnement.

Frankreich vs. Gibraltar heute live, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und Gibraltar begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über alle Geschehnisse auf dem Rasen auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

