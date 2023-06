Belgien vs. Österreich heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Gruppe F! Im Rahmen der EM-Qualifikation empfängt die belgische Nationalmannschaft heute Österreich. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Hier erfahrt Ihr es.

Für die Vereine Europas ist die Saison 2022/23 vorbei, jetzt sind die Nationalmannschaften im Fokus. In einem Jahr steigt in Deutschland die Europameisterschaft 2024, dafür müssen noch zahlreiche Qualifikationsspiele bestritten werden. Am heutigen Samstag, den 17. Juni, steht in der Gruppe F der 3. Spieltag an. Belgien trifft auf Tabellenführer Österreich. Um 20.45 Uhr wird das Spitzenspiel der Gruppe angepfiffen. Als Spielstätte dient das Stade Roi Baudouin in der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Österreich führt die Tabelle nach zwei Siegen in zwei Spielen an, Belgien dagegen hat erst ein Spiel absolviert - siegreich gegen Schweden.

Belgien vs. Österreich heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Wer auf der Suche nach einer Übertragung der Begegnung zwischen Belgien und Österreich ist, kommt nicht um DAZN herum. Das "Netflix des Sports" kümmert sich in Deutschland um die Übertragung der EM-Qualifikationsspiele und macht auch heute bei Belgien gegen Österreich keine Ausnahme.

Aus diesem Grund ist DAZN auch für alle anderen Quali-Spiele heute verantwortlich - elf an der Zahl. Länderspiele sind im Endeffekt jedoch nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Fußball-Pakets, das DAZN anbietet. Auf der Plattform lassen sich auch die Champions League, Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und weitere Wettbewerbe verfolgen.

Belgien vs. Österreich heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, beim Duell zwischen Belgien und Österreich live mit dabei zu sein, stellt SPOX mit seinem Liveticker zur Verfügung. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Qualifikationsspiels zwischen Belgien und Österreich.

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe F