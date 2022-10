Am heutigen Sonntag geht die Auslosung zur Qualifikation für die EM 2024 über die Bühne. SPOX teilt mit, wie sich die Ziehung live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Die Weltmeisterschaft von Katar wirft ihre Schatten voraus, das Turnier beginnt am 20. November, also etwas mehr als einem Monat. Zuvor richten sich die Blicke aber zumindest zwischenzeitlich schon über die WM hinaus auf die Europameisterschaft 2024. Diese findet in Deutschland statt.

Am heutigen Sonntag, den 9. Oktober findet hierzu die Auslosung der Gruppen für die Qualifikation statt. Weil die Bundesrepublik nach 2006 eben erstmals wieder Gastgeber sein wird, findet die Ziehung auch hierzulande statt. Schauplatz ist die Festhalle in Frankfurt am Main, los geht es um 12 Uhr.

Auslosung der EM-Qualifikation, Übertragung: So seht Ihr die Ziehung heute live im TV und Livestream

Die Auslosung zur EM-Qualifikation wird nicht nur von einem Sender live gezeigt. Im Fernsehen läuft sie zwar nirgends, dafür überträgt RTL die Ziehung auf seiner Website im kostenlosen Livestream.

© getty Das Finale der EM 2024 steigt im Berliner Olympiastadion.

Zudem geht auch der Streamingdienst DAZN live auf Sendung. Dieser ist kostenpflichtig und hat in Sachen Fußball unter anderem ebenjene EM-Qualifikation im Programm. Gezeigt werden dabei bloß die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht. Außerdem bekommt man als Mitglied die überwiegende Mehrheit der Champions League, freitags und sonntags die Bundesliga, die Primera División, die Serie A und die Ligue 1 geboten.

Ein Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt man monatlich 24,99 Euro.

Auslosung der EM-Qualifikation: Gruppen, Töpfe

Die Qualifikationsphase zur EM besteht aus 53 Nationen - damit sind außer Deutschland als Gastgeber und dem wegen des Ukraine-Kriegs bis auf Weiteres ausgeschlossenen Russland alle UEFA-Mitglieder dabei - und zehn Gruppen. In drei Gruppen befinden sich dann sechs Länder, in den übrigen sieben sind es fünf.

Alle Tabellenersten und Tabellenzweiten sichern sich die direkte Teilnahme an der Endrunde, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 steigt. Mit dem DFB-Team sind es dann 21 Teams. Drei weitere kommen durch die Playoffs hinzu, sodass es am Ende 24 sind. Wer nimmt an den Playoffs teil? Die zwölf Gewinner der Nations-League-Gruppen würden daran teilnehmen, falls sie sich nicht über die EM-Qualifikation qualifizieren können. Wenn sie das Ticket über die EM-Quali lösen, erfolgt ein Nachrückverfahren.

Bei der heutigen Auslosung gibt es sechs Lostöpfe, der erste ist dabei unterteilt, da die vier Nationen von der Nations-League-Finalrunde (Spanien, Italien, Niederlande, Kroatien) auf jeden Fall jeweils in Fünfergruppen kommen müssen, um für ebenjene Nations League Termine frei zu haben. Die drei Mannschaften aus Topf sechs kommen derweil in drei Sechsergruppen.

Hier eine Übersicht mit sämtlichen Lostöpfen.