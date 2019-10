Weißrussland gegen Niederlande heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der "deutschen" Gruppe C der EM-Qualifikation bekommt es der vermeintlich stärkste DFB-Gegner, die Niederlande, heute auswärts mit Weißrussland zu tun. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Weißrussland gegen Niederlande: Anstoß und Austragungsort

Ausgetragen wird die heutige Partie im Dinamo-Stadion in Minsk. Die Arena in der Hauptstadt Weißrusslands bietet Platz für insgesamt 22.000 Zuschauer und wurde nach dem Abriss im Jahr 2012 komplett neugebaut. Angepfiffen wird die Paarung heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit.

Weißrussland gegen Niederlande heute live im TV und Stream

Das Match zwischen der Niederlande und Weißrussland könnt Ihr innerhalb der deutschen Staatsgrenze einzig und allein auf dem Streaming-Dienst DAZN sehen. Die Plattform hat sich die Rechte an den UEFA European Qualifiers gesichert und zeigt (die DFB-Spiele nur im Re-Live ) alle Matches live und in voller Länge.

Weißrussland gegen Niederlande heute live im Ticker

Doch auch Fans der Elftal, die keine Möglichkeit haben, sich das Spiel live mit Bewegtbild anzusehen, müssen nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Mit dem SPOX-Liveticker erlebt Ihr das komplette Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde live und ohne Unterbrechung. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene.

Weißrussland gegen Niederlande: Die Teams im Check

In der Gruppe C sieht es an der Tabellenspitze extrem eng aus. Mit Deutschland, Nordirland und der Oranje sind gleich drei Teams mit zwölf Punkten auf der Jagd nach dem EM-Ticket. Die Niederlande, die zuletzt erst in der Nachspielzeit ein 3:1-Erfolg über Nordirland feiern durfte, steht jedoch aufgrund des direkten Vergleichs allein an der Spitze.

Weißrussland hingegen hat nach sechs Spielen bereits jetzt schon keine Chance mehr auf das Vorrücken in die EM-Endrunde. Acht Punkte trennen die kleinen Nachbarn Russlands vom 2. Platz und nur der Fußballzwerg Estland hat derzeit weniger Punkte (1).

Dennoch wollen sich die Weißrussen heute gegen die Niederlande keine Blöße geben. Immerhin bietet sich für das Team um Ex-Stuttgarter Alexandr Hleb eine gute Gelegenheit, wertvolle Erfahrung und Spielpraxis gegen große Teams zu sammeln.