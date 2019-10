EM-Qualifikation: Portugal gegen Luxemburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation kommt es heute zum Spiel von Portugal gegen Luxemburg. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt und was Ihr sonst noch alles rund um die Partie wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Portugal gegen Luxemburg: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften findet am heutigen Freitag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Estadio Jose Alvalade in Lissabon. Die Heimstätte von Sporting Lissabon wurde zur Europameisterschaft 2004 erbaut. Rund 50.000 Zuschauer finden dort einen Platz.

Folgendes polnisches Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Daniel Stefanski

Daniel Stefanski Assistenten: Marcin Boniek, Dawid Igor Golis

Marcin Boniek, Dawid Igor Golis Vierter Offizieller: Pawel Gil

Portugal vs. Luxemburg heute live im TV und Livestream

Alle Partien der EM-Quali gibt es auf DAZN zu sehen. Außer die Spiele der deutschen Mannschaft (die ab 0 Uhr im RE-Live) gibt es alle Partien sogar live! Die Berichterstattung für die heutige Begegnung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff mit Kommentator Andreas Renner.

EM-Quali heute live: Portugal gegen Luxemburg im LIVE-TICKER

Alle Spiele der EM-Quali könnt Ihr neben dem DAZN-Stream auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. SPOX bietet Euch sogar die Option, zwischen dem Einzelspiel und einer Konferenz zu wählen.

Portugal vs. Luxemburg: Die letzten Spiele im Überblick

13 der insgesamt 15 Spiele konnten die Portugiesen gewinnen. Sensationell konnte Luxemburg eine Partie für sich entscheiden.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Freundschaftsspiel 17.11.2015 Luxemburg Portugal 0:2 WM-Qualifikation 15.10.2013 Portugal Luxemburg 3:0 WM-Qualifikation 07.09.2012 Luxemburg Portugal 1:2 Freundschaftsspiel 10.08.2011 Portugal Luxemburg 5:0 Freundschaftsspiel 03.06.2006 Luxemburg Portugal 0:3 WM-Qualifikation 03.09.2005 Portugal Luxemburg 6:0 WM-Qualifikation 17.11.2004 Luxemburg Portugal 0:5 Freundschaftsspiel 29.05.2004 Portugal Luxemburg 3:0 Freundschaftsspiel 12.10.1991 Luxemburg Portugal 1:1 WM-Qualifikation 11.10.1989 Luxemburg Portugal 0:3

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe B mit Portugal

Die Portugiesen liegen zurzeit nur auf Rang 2. Durch die Nations League hat das Team von Cristiano Ronaldo noch ein Spiel weniger.