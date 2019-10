Kasachstan gegen Belgien heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe I der EM-Qualifikation kommt es am heutigen Sonntag zur Partie zwischen Kasachstan und Belgien. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir noch heute Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe das Spiel Kasachstan gegen Belgien live und hautnah!

Kasachstan gegen Belgien: Anstoß und Austragungsort

Die Astana Arena im kasachischen Astana ist die Spielstätte der heutigen Paarung. Das Stadion, das Platz für knapp 30.000 Zuschauer bietet, ist das größte Kasachstans und wurde erst 2009 eröffnet. Angepfiffen wird das Spiel um 15 Uhr deutscher Zeit.

Kasachstan gegen Belgien heute live im TV und Steam

Wer die kompletten 90 Minuten sehen will, wenn Belgien heute bei Kasachstan gastiert, kommt nicht um ein Abonnement beim Streaming-Sender DAZN herum. Die Plattform hat sich die Rechte an allen Spielen der EM-Qualifikation (ausgenommen Spiele des DFB-Teams) gesichert und überträgt dementsprechend auch heute live aus Kasachstan.

Mit DAZN seid Ihr übrigens nicht nur bei Spielen der EM-Quali live mit von der Partie, sondern seht zudem über 100 Spiele der UEFA Champions League, die komplette Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und seit dieser Saison sogar 40 Exklusivspiele der deutschen Bundesliga.

Ein Abonnement bei DAZN ist bereits ab 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr erhältlich. Mehr Sport aus einer Hand gibt es sonst nirgends!

Kasachstan gegen Belgien heute live im Ticker

Auch Fußball-Fans ohne Möglichkeit, das Spiel im Stream anzusehen können das Spiel verfolgen. Und zwar mit dem SPOX-Liveticker, in dem wir für Euch die kompletten 90 Minuten von der ersten bis zur letzten Sekunde live und in voller Länge für Euch tickern. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene.

Kasachstan gegen Belgien: Die Teams im Check

Sucht's Euch aus: Die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht. Was auch immer, in der Gruppe I wird sich an der Tabellenspitze nicht mehr viel ändern. Aus sieben Spielen holte Belgien sensationelle 21 Punkte und kassierte nur ein einziges Tor. Unangefochten auf Platz zwei stehen die Russen, die mit acht Punkten Vorsprung auf Zypern so gut wie sicher Ihr EM-Ticket gelöst haben.

Kasachstan auf dem viertel Platz schlägt sich fairerweise gar nicht mal so schlecht. Mit sieben Punkten steht der Fußballzwerg vor Schottland und San Marino. Ganz gleich, ob die Chancen heute auch noch so gering stehen, werden die Kasachen alles in die Waagschale werfen und versuchen die Gelegenheit gegen ein Top-Team zu spielen zu nutzen und wertvolle Erfahrung zu sammeln.