Italien gegen Griechenland heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe J der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 kommt es am heutigen Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen Italien und Griechenland. Wo Ihr das Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe das Match Italien gegen Griechenland live und hautnah!

Italien gegen Griechenland: Anstoß und Austragungsort

Ausgetragen wird die heutige Partie im Olympiastadion von Rom. Das von den Fans auch kurz "Olimpico" genannte Stadion wurde 1932 eröffnet und bietet Platz für insgesamt 72.000 Zuschauer. Anpfiff in der Heimstätte von Lazio und AS Rom ist um 20.45 Uhr.

Italien gegen Griechenland heute live im TV und Stream

DAZN-Abonnenten dürfen sich jetzt freuen, denn das Match zwischen Italien und Argentinien wird ausschließlich auf der Streaming-Plattform zu sehen sein. DAZN zeigt die vollen 90 Minuten live und in voller Länge.

Übrigens: Mit DAZN seid Ihr nicht nur live bei allen Spielen der European Qualifiers (ausgeschlossen Spiele der deutschen Nationalmannschaft) mit von der Partie, sondern seht exklusiv in voller Länge über 100 Spiele der UEFA Champions League, die komplette Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und seit dieser Saison sogar alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga nur auf dem Streaming-Sender.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Mehr Sport aus einer Hand bekommt Ihr sonst nirgends zu sehen. Eine Liveübertragung im deutschen Free-TV wird für dieses Spiel nicht angeboten.

Italien gegen Griechenland heute live im Ticker

Mit dem SPOX-Liveticker seid Ihr immer auf der sicheren Seite, wenn Ihr ein Spiel in Echtzeit verfolgen wollt, aber keine Möglichkeit auf eine Bewegtbild-Übertragung habt. Hier tickern wir jedes Spiel der EM-Quali, inklusive Italien gegen Griechenland in voller Länge und garantieren Euch keine Szene zu verpassen.

Italien gegen Griechenland: Die Teams im Check

"Squadra Verde" statt "squadra azzurra". Beim Spiel gegen Griechenland setzen die Italiener heute auf eine Kontroverse und wollen gleichzeitig eine neue Ära einläuten. Denn im Stadio Olimpico treten die "Azzurri" heute nicht wie üblich in blauen Trikots auf, sondern entgegen der Tradition ganz in grün.

Damit will der Verband eine neue Ära einläuten und erinnert zugleich an ein Spiel, das vor über 60 Jahren stattfand. Im Dezember 1954 spielten die Italiener bereits schonmal in grün und setzten sich mit 2:0 gegen Argentinien durch. Ein gutes Omen?

Gut möglich, denn in der Gruppe J ist Italien derzeit das Maß aller Dinge. Die Nationalelf von Trainer Roberto Mancini gewann alle sechs Gruppenspiele und will an die letzten Erfolge anknüpfen. Griechenland hingegen sollte schleunigst in die Spur finden, denn aktuell stehen die Hellenen mit sieben Punkten Rückstand auf den zweiten Platz, noch weit entfernt vom EM-Ticket.