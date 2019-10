Georgien gegen Irland heute live: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Mit der Partie zwischen Georgien und Irland kommt es heute bei der EM-Quali zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften der Gruppe D. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Georgien gegen Irland: Anstoß und Austragungsort

Die Spielstätte der heutigen Partie ist das Boris-Paitschadse-Nationalstadion. Die Arena steht im georgischen Tiflis und bietet Platz für insgesamt 54.500 Zuschauer. Angepfiffen wird das Match am heutigen Samstag um 15 Uhr deutscher Zeit.

Georgien gegen Irland heute live im TV und Stream

Da das Spiel nicht im deutschen Free-TV übertragen wird, kommen Fans, die sich das Match zwischen Georgien und Irland ansehen wollen, nicht um ein Abonnement beim Streaming-Sender DAZN herum. Die Plattform zeigt das Spiel live und in voller Länge.

Georgien gegen Irland heute live im Ticker

Doch auch Fußball-Enthusiasten, die das Spiel nicht mit Bewegtbild verfolgen können, müssen nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben, denn mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert keine Szene und bleibt die vollen 90 Minuten über auf dem Laufenden.

Georgien gegen Irland: Die Teams im Check

In der Gruppe D der EM-Quali sollten die Georgier keine Chance auf ein Weiterkommen haben, denn mit Irland, der Schweiz und Dänemark sind die Gegner einfach zu stark. Trotzdem schlägt sich der Fußballzwerg aktuell nicht schlecht und erreichte immerhin ein torloses Unentschieden gegen Dänemark vergangenen Monat.

Das Hinspiel in Irland gewannen die Briten jedoch souverän mit 1:0 und auch heute sind die Tabellenführer wieder klarer Favorit. Das sehen auch die Buchmacher so und werben mit einer Quote von 2,40 auf einen Sieg von Irland.

Trotzdem dürfen die Georgier nicht unterschätzt werden, denn der Oststaat hat sich in der mittlerweile fast 30-jährigen Geschichte Georgiens noch nie für die Endrunde einer Europameisterschaft qualifizieren können und wird heute natürlich alles in die Waagschale werfen, um die Hoffnung auf den begehrten zweiten Platz und das damit verbundene EM-Ticket aufrecht zu erhalten.