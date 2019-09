EM-Quali: Ungarn gegen Slowakei heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wichtiges Spiel in Gruppe E: Nur drei Punkte trennen Tabellenführer Ungarn von der Slowakei. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ungarn gegen Slowakei: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Ungarn und der Slowakei findet in der Groupama Arena in Budapest statt. Die Arena hat Platz für 22.000 Zuschauer und wird ein Austragungsort der U21-Europameisterschaft 2021 sein. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Folgende Unparteiischen wurden der Partie zugewiesen:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Antonio Mateu Lahoz (Spanien) Assistenten: Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (beide Spanien)

Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (beide Spanien) Vierter Offizieller: Xavier Estrada Fernandez (Spanien)

Ungarn - Slowakei: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der EM-Qualifikation, mit Ausnahme der Spiele der DFB-Elf, ist auch das Spiel zwischen Ungarn und der Slowakei live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Eine Übertragung des Spiels im Fernsehen findet hingegen nicht statt.

Auch für alle, die das Spiel nicht pünktlich um 20.45 Uhr sehen können, liefert DAZN eine Lösung: Nach Ende der Partie ist das Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und der Slowakei im Re-Live zu sehen - entweder komplett oder als Highlight-Clip.

Um die EM-Qualifikation auf DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Die gute Nachricht: Der erste Monat ist kostenlos. Im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Ungarn - Slowakei: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Das Spiel könnt Ihr allerdings nicht nur im Stream verfolgen. SPOX bietet zur Partie Ungarn - Slowakei einen Liveticker an. Falls Ihr lieber den Überblick über alle Spiele der EM-Quali behalten wollt, bietet SPOX außerdem einen Konferenz-Ticker zu den Montagsspielen an.

Ungarn gegen Slowakei: Die Lage in Gruppe E

Vier Spieltage sind in Gruppe E gespielt und überraschenderweise grüßt Ungarn von der Spitze der Qualifikationsgruppe E. Die Magyaren haben drei ihrer bisherigen vier Spiele gewinnen können. Aber Vorsicht: Die einzige Niederlage gab es ausgerechnet gegen die Slowakei! Im Auftaktspiel gegen die Slowaken musste Ungarn in Bratislava eine 2:0-Niederlage hinnehmen. In Budapest soll nun die Revanche glücken.

Nach dem Auftaktsieg gegen die Ungarn ging es bei den Slowaken drunter und drüber. Auf eine Niederlage gegen Wales folgte ein Kantersieg gegen Aserbaidschan. Zuletzt mussten die Slowaken aber wieder eine schmerzliche Niederlage hinnehmen. Die Partie gegen Vizeweltmeister Kroatien ging vor drei Tagen gleich mit 0:4 verloren.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E