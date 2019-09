EM-Quali: Schottland gegen Belgien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Gruppe I der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft Schottland auf Belgien. Wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe Schottland - Belgien live, exklusiv und in voller Länge.

Schottland gegen Belgien: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Schottland empfängt Tabellenführer Belgien im Hampden Park in Glasgow. In dieser Spielstätte wurde unter anderem 2002 das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Bayer Leverkusen ausgetragen. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Folgendes Schiedsrichterteam wurde mit der Leitung der Partie beauftragt:

Schiedsrichter: Pawel Gil (Polen)

Pawel Gil (Polen) Assistenten: Konrad Sapela, Marcin Borkowski (beide Polen)

Konrad Sapela, Marcin Borkowski (beide Polen) Vierter Offizieller: Pawel Raczkowski (Polen)

Schottland - Belgien: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Bis auf die Partien der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr alle Spiele der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 live und exklusiv auf DAZN sehen. Das Spiel zwischen Schottland und Belgien ist daher nur beim Streaminganbieter zu sehen, im Fernsehen wird die Begegnung nicht gezeigt. Euer DAZN-Kommentator für die Partie ist Mario Rieker.

Falls Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, ist auch das mit DAZN kein Problem: Schottland - Belgien gibt es nach Abpfiff auch im Re-Live zu sehen. Alternativ zum kompletten Spiel könnt ihr euch auch nur die Highlights der Partie ansehen.

Um auf DAZN zugreifen zu können, benötigt ihr ein Abonnement. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach kostet der Dienst 11,99 Euro monatlich bzw. 119,99 Euro, falls Ihr Euch für ein Jahresabonnement entscheidet.

© getty

Schottland - Belgien: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Wenn ihr statt dem Bewegtbild das Spiel lieber schriftlich verfolgen wollt, ist SPOX die richtige Anlaufstelle. Das Spiel zwischen Schottland und Belgien wird im SPOX-Liveticker begleitet. Solltet ihr auch über die Ergebnisse aller anderen Partien auf dem Laufenden bleiben wollen, könnt ihr das Spiel auch im Konferenz-Ticker verfolgen.

Schottland gegen Belgien: Die Lage in Gruppe I

Belgien zeigt schon in der Qualifikation warum mit ihnen bei der Europameisterschaft zu rechnen sein wird. Aus fünf Spielen folgten fünf Siege. Hinzu kommt die hervorragende Abwehrarbeit der Belgier. Erst ein einziges Gegentor hat das Team von Roberto Martinez zugelassen, einzig Denis Cheryshev knackte bisher den belgischen Abwehrriegel rund um Real-Torhüter Thibaut Courtois.

Schottland läuft dagegen mit sechs Punkten aus fünf Spielen den eigenen Erwartungen hinterher. Besonders schmerzlich ist dabei die Auftaktniederlage gegen Kasachstan. In Astana gab es zu Beginn der Qualifikation eine 3:0-Niederlage für die Schotten. Seitdem kommt die Mannschaft rund um Liverpool-Star Andy Robertson nicht so richtig in Tritt. Auf knappe Siege gegen San Marino und Zypern folgten Niederlagen gegen Belgien und Russland.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe I