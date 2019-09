EM-Quali: Estland gegen Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Qualifikation zur EM 2020 spielen in der deutschen Gruppe C heute Estland und die Niederlande gegeneinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Estland gegen Niederlande: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Das Spiel der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 zwischen Estland und der Niederlande findet in der A. Le Coq Arena in der estländischen Hauptstadt Tallinn statt. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Die Begegnung wird von folgendem Team geleitet:

Schiedsrichter: Serhiy Boyko (Ukraine)

Serhiy Boyko (Ukraine) Assistenten: Volodymyr Volodin, Andrii Skrypka (beide Ukraine)

Volodymyr Volodin, Andrii Skrypka (beide Ukraine) Vierter Offizieller: Yevhenii Aranovskiy (Ukraine)

Estland - Niederlande: So seht Ihr das Spiel in TV und Livestream

Alle Spiele der EM-Qualifikation, bis auf die Partien der deutschen Nationalmannschaft, seht Ihr live und exklusiv auf DAZN. Somit ist der Streamingdienst auch die richtige Anlaufstelle für das Spiel zwischen dem Baltikumstaat und der Elftal. Kommentiert wird das Spiel von Flo Hauser.

Eine Übertragung der Begegnung im TV findet nicht statt.

Solltet Ihr die Live-Übertragung verpasst haben, liefert Euch DAZN auch da direkt die Lösung. Das Spiel ist nach Abpfiff auch auf Abruf im Re-Live zu sehen. Wer sich nicht die ganzen 90 Minuten ansehen möchte, der ist mit den Highlights auf DAZN ebenfalls bestens versorgt.

Estland - Niederlande: So verfolgt Ihr das Spiel im Liveticker

Solltet Ihr nicht auf den Livestream von DAZN zurückgreifen können, liefert Euch SPOX eine Alternative. Das Spiel zwischen Estland und der Niederlande wird selbstverständlich auch im SPOX-Liveticker begleitet. Falls Ihr auch beim parallel stattfindenden Spiel der DFB-Elf gegen Nordirland up to date bleiben wollt, ist der Konferenz-Ticker die richtige Wahl für Euch.

Estland gegen Niederlande: Die Lage in Gruppe C

Die Niederlande steht nach dem 4:2-Sieg gegen Deutschland bei sechs Punkten aus drei Qualifikationsspielen. Besonders wichtig: Durch das späte Tor von Liverpool-Mann Georginio Wijnaldum haben die Niederländer den direkten Vergleich mit der DFB-Elf gewonnen. Bei einem Punktegleichstand am Ende der Qualifikation würde die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman vor dem Team von Jogi Löw stehen.

Gastgeber Estland ist nach vier Spielen noch ohne einen einzigen Punkt. Zuletzt mussten die Estländer eine Last-Minute-Niederlage gegen Weißrussland hinnehmen. In der heimischen A. Le Coq Arena schoss Maksim Skavysh erst in der 92. Minute den 1:2-Siegtreffer für Weißrussland.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C