"Kanes qualvolle Suche nach einem Pokal geht weiter": Die Pressestimmen zum EM-Finale zwischen Spanien und England

Die Niederlage im EM-Finale gegen Spanien (1:2) sei eine "Qual" für England, schrieb die Daily Mail. "WIR LÄCHELN ALLE", titelte dagegen die spanische Marca. Und die Schweizer Zeitung Blick nennt Spanien gar den "besten Europameister aller Zeiten". Internationale Pressestimmen zum EM-Finale in Berlin.

ENGLAND

The Sun: "SPAINFUL: Die Three Lions müssen im EM-Finale erneut Kummer erleiden, als Southgate und seine Helden an der letzten Hürde scheitern. Jetzt scheint es, als sei er wirklich verflucht. Genau wie der Rest von uns. Tragischerweise und unglaublicherweise geht Harry Kanes qualvolle Suche nach einem Pokal immer noch weiter und man muss sich fragen, ob er es jemals schaffen wird. Jedenfalls für England."

Daily Mail: "Qual für England. Die Jagd der Three Lions nach dem ersten großen Pokal seit 1966 geht weiter, weil der eingewechselte Mikel Oyarzabal sie mit einem Siegtreffer in der 86. Minute bestraft."

Mirror: "So nah und doch so fern. Three Lions müssen weitere Enttäuschung hinnehmen. Englands langes Warten auf den Sieg bei einem großen Turnier geht weiter, nachdem der spanische Ersatzspieler Mikel Oyarzabal in Berlin den Titel bei der Europameisterschaft 2024 sicherte."

Telegraph: "England erleidet eine qualvolle Niederlage, nachdem Spanien in den letzten Minuten des Finales der EM 2024 das entscheidende Tor erzielt hat."