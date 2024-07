"Es wird noch lange wehtun": Harry Kane nach verlorenem EM-Finale gegen Spanien niedergeschlagen - Die Stimmen zum Spiel

Luis de la Fuente (Trainer Spanien): "Heute war ein wunderbarer Tag für uns. Meine Mannschaft hat diese EM verdient gewonnen. Ich bin so stolz und stolzer als in den letzten Tagen. Ich habe den Spielern in der Halbzeit gesagt: Wir müssen jetzt sofort kämpfen. Ihr seid die besten Spieler der Welt. Das haben die Spieler sofort verstanden. Deshalb bestehe ich darauf. Das sind absolut die Besten. Man kann immer besser werden. Wir möchten immer besser werden und weitere Titel holen."

Mikel Oyarzabal (Spanien): "Meine Verletzungen, alles, was passiert ist, das ist jetzt vorbei. Ich bin so glücklich. Wir sind so eine tolle Mannschaft."

Rodri (Spanien): "Was für ein Tag. Wahrscheinlich der schönste Tag meiner ganze Fußballerkarriere. Wenn man sich hier umschaut, es ist eine ganze Familie."

Lamine Yamal (Spanien): "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich freue mich so auch wieder nach Hause zu kommen. Es gibt kein schöneres Geburtstagsgeschenk und ich freue mich auf meine Familie."