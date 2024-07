Wegen Lamine Yamal: Englands Declan Rice hat kein Verständnis für Frankreichs Spieler

Nach einer starken Saison in Barcelona ist Yamal auch bei der EURO gut drauf. Der Angreifer, der am Samstag seinen 17. Geburtstag feiert, kam in allen sechs Partien seiner Spanier zum Einsatz und sammelte vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen).

Für Declan Rice sind Yamals Leistungen "besonders" und er müsse ihm daher "applaudieren. Als Fan und als Spieler habe ich davor großen Respekt".