"Als Spieler nicht mehr": Bastian Schweinsteiger bald mit neuer Rolle im Fußball?

Der langjährige Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat am Rande des EM-Finales zwischen England und Spanien am Sonntagabend in Berlin eine neue Rolle im internationalen Fußball angedeutet. In der Vorberichterstattung des übertragenden Senders ARD rutschte dem 39-Jährigen ein brisanter Satz heraus.

Anzeige