Wer kommentiert das Finale der EM 2021 Italien vs. England? - Alle Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren

11/21

ANGRIFF - MIKKEL DAMSGAARD (Dänemark): Rückte nach dem Eriksen-Drama in die Startelf. Entpuppte sich als das, was sein Trainer Ranieri in ihm sieht: "Ein Wunderkind." Schnell, dribbelstark, torgefährlich. Damsgaard war neben Pedri DER Shootingstar.