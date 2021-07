Die EM 2021 geht in die spannende Phase, vier Nationen sind noch übrig im Kampf um den Titel. SPOX blickt auf die besten Torschützen des aktuellen Turniers, aber auch auf die Torschützenkönige bei den vergangenen Europameisterschaften.

EM 2021 - Torschützenkönige: Der aktuelle Stand vor den Halbfinalspielen

Wie bei jedem Großereignis gibt es auch bei der Europameisterschaft 2021 einige Shooting-Stars, aber auch haufenweise etablierte Weltklasse-Spieler haben abgeliefert.

So konnten vor Turnierbeginn etwa die wenigsten damit rechnen, dass ausgerechnet Bayer-Leverkusen-Angreifer Patrik Schick gemeinsam mit dem mehrfachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo vor dem Halbfinale die Torschützenliste der EM 2021 anführen würde.

Beide trafen jeweils fünfmal ins gegnerische Tor, Schick für die tschechische und Ronaldo für die portugiesische Nationalmannschaft. Beide sind jedoch auch bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Karim Benzema, Emil Forsberg und Romelu Lukaku stehen allesamt bei je vier Toren, sind jedoch ebenfalls nicht mehr bei der EM mit dabei und können die beiden an der Spitze nicht mehr einholen.

Wer hingegen noch Chancen auf die Torjägerkrone hat, sind unter anderem die beiden Engländer Raheem Sterling und Harry Kane sowie der Däne Kasper Dolberg (alle aktuell jeweils drei Tore).

Rang Spieler Nation Tore Noch im Turnier? 1 Cristiano Ronaldo Portugal 5 Nein Patrik Schick Tschechien 5 Nein 3 Karim Benzema Frankreich 4 Nein Emil Forsberg Schweden 4 Nein Romelu Lukaku Belgien 4 Nein 6 Robert Lewandowski Polen 3 Nein Haris Seferovic Schweiz 3 Nein Raheem Sterling England 3 Ja Harry Kane England 3 Ja Kasper Dolberg Dänemark 3 Ja Xherdan Shaqiri Schweiz 3 Nein Georginio Wijnaldum Niederlande 3 Nein

© getty Bayer Leverkusens Patrik Schick ist mit fünf Treffern die Sensation des Turniers.

EM 2021: Torschützenkönige bei Europameisterschaften

Cristiano Ronaldo, der mit fünf EM-Teilnahmen (2004-2021) Rekordhalter ist, führt mit insgesamt 14 Treffern bei EM-Endrunden die ewige Torschützenliste an. Torschützenkönig wurde er bislang jedoch noch nie.

2012 hatten er und vier weitere Spieler zwar dieselbe Anzahl an Toren wie Torschützenkönig Fernando Torres, weil dieser jedoch mit Mario Gomez die meisten Vorlagen bei weniger Spielminuten hatte, ging die Trophäe an den Spanier.

In der Geschichte der Europameisterschaften beendeten vier deutsche Spieler das Turnier als Torschützenkönig. Diese vier sind Gerd Müller (1972), Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980) und Karl-Heinz Riedle (1992).

EM 2021: Die Torschützenkönige bei Europameisterschaften im Überblick

Jahr Torschützenkönig(e) Tore 1960 Milan Galić (Jugoslawien)

François Heutte (Frankreich)

Walentin Iwanow (Sowjetunion)

Dražan Jerković (Jugoslawien)

Wiktor Ponedelnik (Sowjetunion) 2 1964 Ferenc Bene (Ungarn)

Dezső Novák (Ungarn)

Jesús María Pereda (Spanien) 2 1968 Dragan Džajić (Jugoslawien) 2 1972 Gerd Müller (Deutschland) 4 1976 Dieter Müller (Deutschland) 4 1980 Klaus Allofs (Deutschland) 3 1984 Michel Platini (Frankreich) 9 1988 Marco van Basten (Niederlande) 5 1992 Dennis Bergkamp (Niederlande)

Tomas Brolin (Schweden)

Henrik Larsen (Dänemark)

Karl-Heinz Riedle (Deutschland) 3 1996 Alan Shearer (England) 5 2000 Patrick Kluivert (Niederlande)

Savo Milošević (Jugoslawien) 5 2004 Milan Baroš (Tschechien) 5 2008 David Villa (Spanien) 4 2012 Fernando Torres (Spanien) 3 2016 Antoine Griezmann (Frankreich) 6

Meiste Länderspieltore: CR7 stellt Rekord ein - Lewy rückt vor © imago images / Bildbyran 1/21 Cristiano Ronaldo hat bei der EM gegen Frankreich seine Treffer 108 und 109 für die Nationalmannschaft Portugals erzielt. Damit stellte er den Tor-Weltrekord ein. SPOX zeigt die Bestenliste. © getty 2/21 Platz 20: Robert Lewandowski (Polen, 2008 bis heute) - 69 Tore in 122 Spielen. © getty 3/21 Platz 18: Piyapong Piew-on (2. v. li./Thailand, 1981 bis 1997) - 70 Tore in 100 Spielen. © getty 4/21 Platz 18: Stern John (Trinidad und Tobago, 1995 bis 2011) - 70 Tore in 115 Spielen. © getty 5/21 Platz 15: Kiatisak Senamuang (Thailand, 1993-2007) - 71 Tore in 134 Spielen. © getty 6/21 Platz 15: Kinnah Phiri (Malawi von 1974 bis 1981) - 71 Tore in 115 Spielen. © getty 7/21 Platz 15: Miroslav Klose (Deutschland, 2001 bis 2014) - 71 Tore in 137 Spielen. © imago images 8/21 Platz 14: Majed Mohammed Abdullah (Saudi Arabien, 1977-1994): 72 Tore in 117 Spielen. © getty 9/21 Platz 13: Lionel Messi (Argentinien, 2005 bis heute) - 73 Tore in 147 Spielen. © getty 10/21 Platz 12: Sunil Chhetri (Indien, 2006 bis heute) - 74 Tore in 118 Spielen. © getty 11/21 Platz 9: Bashar Abdullah (Kuwait, 1996 bis 2018) - 75 Tore in 134 Spielen. © getty 12/21 Platz 9: Kunishige Kamamoto (Japan, 1964 bis 1974) - 75 Tore in 76 Spiele. © imago images 13/21 Platz 9: Sandor Kocsis (Ungarn, 1948 bis 1956) - 75 Tore in 68 Spielen. © getty 14/21 Platz 8: Ali Mabkhout (VAE, 2009 bis heute) - 76 Tore in 92 Spielen. © getty 15/21 Platz 7: Pele (Brasilien, 1957 bis 1971) - 77 Tore in 92 Spielen. © getty 16/21 Platz 6: Hussain Said (Irak, 1976 bis 1990) - 78 Tore in 137 Spielen. © getty 17/21 Platz 5: Godfrey Chitalu* (Sambia, 1968 bis 1980) - 79 Tore in 111 Spielen. *Starb bei einem Flugzeugabsturz der sambischen Nationalmannschaft. Im Bild das Grab eines Unfallopfers. © getty 18/21 Platz 4: Ferenc Puskas (Ungarn, 1945 bis 1956) - 84 Tore in 89 Spielen. © getty 19/21 Platz 3: Mokhtar Dahari (Malaysia, 1972 bis 1985) - 89 Tore in 142 Spielen. © getty 20/21 Platz 1: Cristiano Ronaldo (Portugal, 2003 bis heute) - 109 Tore in 178 Spielen. © getty 21/21 Platz 1: Ali Daei (Iran, 1993 bis 2006) - 109 Tore in 149 Spielen.

EM 2021: Das Halbfinale im Überblick

Am heutigen Dienstag, den 6. Juli, geht die EM 2021 nach mehrtägiger Pause weiter. Das erste Halbfinale zwischen Spanien und Italien steht an, gespielt wird im Londoner Wembley Stadium. Morgen steigt dann das zweite Halbfinale zwischen England und Dänemark, ebenfalls in der englischen Hauptstadt.

Das große Turnierfinale findet dann am 11. Juli statt.