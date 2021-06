Wieder Corona-Alarm bei Spanien: Auch Llorente positiv getestet

Die spanische Nationalmannschaft hat kurz vor EM-Start den nächsten Coronafall zu verzeichnen. Nach Kapitän Sergio Busquets ist auch Verteidiger Diego Llorente positiv auf das Virus getestet worden, wie der spanische Verband RFEF mitteilte.

Der Abwehrspieler des englischen Traditionsklubs Leeds United sei umgehend aus dem Quartier in Las Rozas bei Madrid abgereist.

Die Mannschaft hatte sich nach dem Bekanntwerden von Busquets' positivem Test am Sonntag bereits isoliert. Nationaltrainer Luis Enrique holte bislang sechs zusätzliche Reservisten zum Team, um auf weitere Ausfälle reagieren zu können.

Das eigentlich als EM-Generalprobe gedachte Testspiel gegen Litauen gewann am Dienstag Spaniens U21 mit 4:0 (2:0). Luis Rubiales, Präsident des Fußballverbandes, teilte am Rande des Spiels bei Teledeporte mit: "Es ist wahrscheinlich, dass es weitere positive Testergebnisse gibt." Ein solcher folgte in Person von Llorente kurz danach.

Am kommenden Montag (21 Uhr) sollen die Spanier in Sevilla gegen Schweden ins EM-Turnier einsteigen. Auch bei den Skandinaviern waren die Spieler Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg positiv getestet worden.