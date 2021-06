EM 2021: UEFA fordert Ukraine zu Änderungen der Trikots auf

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat auf den Trikotstreit zwischen den EM-Startern Ukraine und Russland reagiert und die Ukraine zu Änderungen des offiziellen Spieldresses aufgefordert. Ein "politischer" Slogan solle entfernt werden, hieß es vonseiten der UEFA am Donnerstag.

Der Europa-Verband teilte mit, dass die Nachricht "Ruhm für unsere Helden", die auf antirussischen Demonstrationen im Jahr 2014 skandiert wurden, "eine klare politische Ausrichtung" habe.

Zuvor hatte sich Russland mit einer offiziellen Beschwerde an die UEFA gewendet. In dem Brief des Verbands hieß es vor der am Freitag startenden EURO: "Wir machen auf die Verwendung von politischen Motiven auf dem Trikot der ukrainischen Nationalmannschaft aufmerksam, was gegen die Grundprinzipien des UEFA-Ausrüstungsreglements verstößt."

Auf den bisherigen Trikots der Ukrainer ist der Umriss ihres Landes zu sehen, einschließlich der von Russland annektierten Krim und der von Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Lugansk. Außerdem sind die Worte "Ruhm für die Ukraine" sowie "Ruhm für die Helden" zu lesen, welche mit dem jahrzehntelangen Unabhängigkeitskampf der Ukraine in Verbindung gebracht werden.

Dieses EM-Trikot sorgt für Empörung © getty 1/52 Die EM steht vor der Tür, alle Teams haben mittlerweile ihre Trikots präsentiert. Vor allem bei den großen Nationen gilt vielerorts: Weniger ist mehr. Jetzt droht ein Trikot allerdings für einen internationalen Zwischenfall zu sorgen ... © Footyheadlines 2/52 UKRAINE - HEIM: Das klassische gelbe Trikot mit blauen Akzenten, passend zu den Nationalfarben, sollte man meinen. Doch beim genaueren Hinsehen offenbart sich Konfliktpotenzial. © getty 3/52 Die Umrisse der Ukraine zeigen auf dem Trikot nämlich auch die von Russland annektierte Krim und die von Separatisten kontrollierten Regionen Donezk und Lugansk. Die Spieler kämpften für "die ganze Ukraine", sagt Verbandspräsident Andrej Pawelko. © footyheadlines 4/52 UKRAINE - AUSWÄRTS: Die Reaktionen aus Russland ließen natürlich nicht auf sich warten. Der russische Sportpolitiker Dmitri Swischtschjow forderte seinerseits "Umrisse des russischen Reiches", die Polen, die Ukraine und Finnland einschlössen ... © footyheadlines 5/52 UKRAINE - DRITTES TRIKOT: Russische Funktionäre fordern nun ein Eingreifen der UEFA. Bislang hat die sich aber noch nicht geäußert. © imago images 6/52 ITALIEN - HEIM: Der Farbton des italienischen Trikots ist vertraut, interessanter sind da schon die grafischen Details. So sollen die Strukturen an die Architektur der Renaissance mit ihren Mosaikmustern erinnern. © Puma 7/52 ITALIEN - AUSWÄRTS: Puma will eine neue Richtung einschlagen und sich auf traditionelle Trikotdesigns konzentrieren. "Unser Ziel war es, bahnbrechende Designs zu entwickeln, die Neuheit und Energie vermitteln", wird Heiko Desens von Puma zitiert. © Puma 8/52 Bei dem Design steht dabei das Wappen im Vordergrund, das den "Nationalstolz" der Italiener betonen soll. Auch bei den anderen Nationen ist Puma seiner neuen Stillinie treu geblieben ... © imago images 9/52 ÖSTERREICH - HEIM: Alaba und Co. laufen in roten Triktos mit weißen Ärmeln auf. Grafiken auf dem roten Bereich erinnern an die Wiener Kunst aus dem 19. Jahrhundert. In neuer Gestalt erscheint zudem das österreichische Wappen. © PUMA 10/52 ÖSTERREICH - AUSWÄRTS: Auffällig ist, dass die Österreicher bei dieser Variante auf das Wappen auf der Brust verzichten, stattdessen ist der Adler mehrmals schattiert abgebildet. © imago images 11/52 SCHWEIZ - HEIM: Das erste Jersey der Alpenrepublik - hier beim 7:0 gegen Liechtenstein - kommt im schlichten Look daher. Dunkelrote Panels gibt im Schulterbereich sowie dezente Streifen auf der Vorderseite. © Puma 12/52 SCHWEIZ - AUSWÄRTS: Der dezente Puma-Stil ist auch bei den Eidgenossen vertreten. Hier ist allerdings die Verwechslungsgefahr mit der tschechischen Variante enorm ... © Puma 13/52 TSCHECHIEN - AUSWÄRTS: Auch bei den Tschechen ist der Drang zur Einfachheit klar zu erkennen. Die Landesfarben spiegeln sich lediglich sich dezent im Puma-Logo, der Aufschrift "Czech Republic" und den Streifen wieder. © twitter.com/DFB_Team 14/52 DEUTSCHLAND - HEIM: Nadelstreifen, Baby! Das DFB-Team läuft auch bei der EM 2020 in Schwarz und Weiß auf. Allerdings gibt es einige Feinheiten bei der neuen adidas-Kreation. © Instagram.com/dfb_team 15/52 Auffallend sind dabei die Ärmel in den Farben der Deutschland-Fahne schwarz-rot-gold. © instagram.com/dfb_team 16/52 Auf dem Rücken ist das Nadelstreifenmuster hingegen unterbrochen, den Nackenbereich zieren die vier Sterne, die für die vier errungenen Weltmeisterschaften stehen. © imago images 17/52 Und so sahen die Trikots bei der Belastungsprobe gegen Dänemark aus. © adidas 18/52 DEUTSCHLAND - AUSWÄRTS: Nach elf Jahre gibt es mal wieder ein schwarzes Trikot! Im Gegensatz zum Heimtrikot kommt es jedoch ziemlich schlicht um die Ecke, die Deutschland-Flagge auf den Ärmeln hat es jedoch auch in diese Kollektion geschafft. © adidas 19/52 Ansonsten fügen sich Logo, adidas-Zeichen und die bekannten drei Streifen nahtlos und unauffällig in das schwarz-glänzende Design ein. "Selbstbewusstsein und Eleganz" soll das gute Stück übrigens ausstrahlen. Schick! © footyheadlines 20/52 TÜRKEI - HEIM: Nach der großen Enttäuschung bei der EM 2016 soll vier Jahre später alles besser werden. Dabei helfen soll ein Klassiker des Türkei-Trikots. Beim Heim-Jersey ist der Großteil in Weiß gehalten, Kragen, Ärmel und Brust sind rot. © Nike 21/52 TÜRKEI - AUSWÄRTS: Beim Auswärtstrikot dominiert ausschließlich die rote Farbe in unterschiedlichen Tönen. Das Design des Heimtrikots ist aber letztendlich unverändert. © Instagram/brfootball 22/52 PORTUGAL - HEIM: Das Heimtrikot von CR7 und Co. ist im klassischen rot gehalten. Der Kragen mit Knöpfen ist etwas für die Retro-Freunde unter den Trikotsammlern. © Instagram/brfootball 23/52 PORTUGAL - AUSWÄRTS: Etwas ausgefallener ist das das Auswärtstrikot des Titelverteidigers. Als grobe Vorlage soll das Sieger-Auswärtstrikot von 2016 gedient haben, so ist der Mittelstreifen beispielsweise in exakt der gleichen Farbe gehalten. © footyheadlines 24/52 POLEN - HEIM und AUSWÄRTS: In Polen bleibt vieles beim alten. Ganz schlicht in Weiß und Rot sind beide Trikots gehalten. © Instagram/brfootball 25/52 NIEDERLANDE - HEIM: Die eingearbeitete Grafik ist durchaus gewagt. Für die, die es hier nicht so gut erkennen: Das Muster ergibt einen Löwen auf der Brust. © Nike 26/52 NIEDERLANDE - AUSWÄRTS: In der Ferne kommt die Oranje in Schwarz daher. © footyheadlines 27/52 KROATIEN - HEIM: Es hätte uns schon sehr gewundert, wenn das kroatische Heimtrikot plötzlich mit Streifen dahergekommen wäre. Einmal so wie immer, bitte! © footyheadlines 28/52 KROATIEN - AUSWÄRTS: Ähnlich läuft es mit dem Auswärtstrikot. Schwarz und grau dominiert dabei auch schon seit Jahren. Neu sind die Nike-typischen Zickzack-Streifen an den Seiten. Und: Auswärts geht's ein wenig kleinkarierter zur Sache. © Instagram/brfootball 29/52 FRANKREICH - HEIM: Das Heimtrikot der Franzosen ist wie gewohnt in dunkelblau gehalten, durchsetzt von helleren Querstreifen. Der rote Brustring soll eine Hommage an das Trikot von 1984 sein, als Frankreich im eigenen Land den EM-Titel holte. © footyheadlines 30/52 FRANKREICH - AUSWÄRTS: Ganz in weiß und mit blau-roten Akzenten auf der Seite wird der amtierende Weltmeister künftig in der Fremde spielen. © Instagram/brfootball 31/52 FINNLAND - HEIM: Einmal Flagge (klein) im Wappen, einmal Flagge (groß) auf der Brust. © Instagram/brfootball 32/52 ENGLAND - HEIM: Das neue Jersey der Three Lions. Schlicht und elegant. Der Nike-Swoosh ist diesmal unter dem Wappen platziert. © Instagram/brfootball 33/52 ENGLAND - AUSWÄRTS: Das Auswärtstrikot ist komplett in blau gehalten sein, inklusive roten Akzenten beim Wappen und an der Seite. © Instagram/brfootball 34/52 Keine Spieltags-Trikots, aber trotzdem fresh: Die neuen Aufwärmtrikots für Sancho und Co. © instagram.com/sefutbol 35/52 SPANIEN - HEIM: First, let me take a Selfie! Sergio Ramos ist offenbar hochzufrieden mit dem neuen EM-Trikot der Spanier. © instagram.com/sefutbol 36/52 Das neue EM-Trikot der Spanier ist in verschiedenen Rottönen gehalten und kommt schon fast klassisch daher. Die adidas-Designer haben bei der Entwicklung die Nationalflagge in Pixel zerlegt und sie dann wieder verbunden - so heißt es zumindest. © adidas 37/52 SPANIEN - AUSWÄRTS: Auch in ihrem Ausweichtrikot wagt die Furia Roja keine Experimente. Das weiße Trikot kennen wir schon von den vergangenen Turnieren, lediglich die grauen Schattierungen sind neu. © twitter.com/BelRedDevils 38/52 BELGIEN - HEIM: Ein ganz feines Ding, das die Red Devils tragen. Die schwarze "Schärpe" auf rotem Grund, die handgefertigten Pinselstriche in der Flagge. Das ist schon ein ganz nettes Brett. © twitter.com/BelRedDevils 39/52 Ein interessantes Detail findet sich im Nacken: Dort findet sich ein kleines B in den Nationalfarben. © adidas 40/52 BELGIEN - AUSWÄRTS: Haben wir das so ähnlich nicht schon bei den Spaniern gesehen? Nach Angaben von adidas ist das Design zunächst auf der Leinwand entstand und nun ein "modernes Meisterwerk". Nun ja, das muss jeder selbst interpretieren ... © adidas 41/52 Eden Hazard scheint das gute Stück zumindest schon auf Herz und Nieren getestet zu haben. Im Gegensatz zu den letzten Jahren kommen die Roten Teufel auf jeden Fall deutlich schlichter daher ... © instagram.com/swemnt 42/52 SCHWEDEN - HEIM: Da lacht er, der Filip Helander. Mit blau-gelben Farben kann man in Schweden ja auch gar nicht falsch liegen. Das EM-Trikot ist durchaus minimalistisch gehalten, doch auch hier sind ein paar Extras eingebaut. © instagram.com/swemnt 43/52 Auffällig ist der große Kragen sowie die drei dunkelblauen Streifen auf den Schultern. Besonders bei den Ärmeln haben sich die Designer aber an der Nationalflagge orientiert, nur etwas mit den Farben herumgespielt. © adidas 44/52 SCHWEDEN - AUSWÄRTS: "Minimalismus und Funktionalität" ist das Motto dieses Trikots. Die gelben Nadelstreifen auf dunkelblauem Hintergrund sind dabei ein absoluter Klassiker. © twitter.com/TeamRussia 45/52 RUSSLAND - HEIM: Große Kragen und Ärmel in Nationalfarben sind offenbar in Mode. Anders als bei den Schweden ist der Kragen bei den Russen traditionell weiß, die Ärmel-Enden sind weiß und blau und ergeben mit dem weiterführenden Rot die Nationalflagge. © adidas 46/52 RUSSLAND - AUSWÄRTS: In Russland steht man nicht auf große Experimente, was sich auch im neuen EM-Design widerspiegelt. Russland-Flagge, weißer Hintergrund, rote Streifen - basst! © twitter.com/FAWales 47/52 WALES - HEIM: Wer's knallig mag, ist ideal bei den Walisern aufgehoben. Auch hier der typische adidas-Style mit großem Kragen und farblichen Säumen, die symbolisch für "The Red Wall" - Spitzname der walisischen Fans - sein sollen. © twitter.com/mlszhivatalos 48/52 UNGARN - HEIM: Rot, weiß, grün. Alles dabei, was das ungarische Herz begehrt. Die Nationalfarben sind detailverliebt ins neue Trikot eingearbeitet. © twitter.com/mlszhivatalos 49/52 Hervorstechend ist dabei das Design der Oberkörperfläche. Die Rot-Schattierungen sollen an die Donau im Herzen des Landes erinnern. © adidas 50/52 UNGARN - AUSWÄRTS: Die Landesfarben spiegeln sich auch im Ausweichtrikot der stolzen Osteuropäer wieder. So oder so ähnlich kennen wir das schon aus den letzten Jahren. © twitter.com/scotlandnt 51/52 SCHOTTLAND - HEIM: Klassisch, aber auch modern. Die Designer haben sich Elemente von älteren Schottland-Trikots angeschaut und diese im neuen Jersey vereint. Dazu ein paar handgezeichnete Linien, die etwas von Sinusrhythmen beim EKG haben. © twitter.com/NorthernIreland 52/52 NORDIRLAND - HEIM: Das neue Trikot soll an die glorreichen 1980er Jahre erinnern, in denen sich die Nordiren zweimal für die WM qualifizieren konnten. Dynamik soll durch die unterschiedlichen Grün-Töne und kräftigen Linien kommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag das Design ausdrücklich begrüßt. Das Trikot, mit dem Selenskyj bei Instagram posierte, sei "in der Tat anders als alle anderen. Es weiß, wie man schockiert. Es hat mehrere wichtige Symbole, die die Ukrainer vereinen".

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte darauf hingewiesen, dass die Ukraine "das ukrainische Territorium mit der russischen Krim verbunden hat". Sportpolitiker Dmitri Swischtschjow bezeichnete das Trikot im russischen Fernsehsender RT als "völlig unangemessen" und ergänzte: "Dann sollen unsere Spieler in T-Shirts auf den Platz gehen, auf denen die Umrisse des russischen Reiches abgebildet sind, das Polen, die Ukraine und Finnland einschließt."