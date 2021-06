EM-Generalproben: Russland besiegt Bulgarien, Wales schwach

Russland und Wales kommen schleppend in Form für die EM. Sechs Tage vor Turnierstart legten die Russen am Samstag nur mit viel Mühe eine erfolgreiche Generalprobe hin.

Durch einen späten Foulelfmeter von Alexander Sobolev (84.) bezwang der WM-Gastgeber von 2018 in Moskau Bulgarien mit 1:0 (0:0). Wales, EM-Halbfinalist von 2016, kam mit seinem spät eingewechselten Topstar Gareth Bale in Cardiff nicht über ein 0:0 gegen Albanien hinaus.

Am Dienstag hatten sich die Russen immerhin 1:1 vom EM-Teilnehmer Polen getrennt, Wales war dem Weltmeister Frankreich, Auftaktgegner der deutschen Nationalmannschaft, am Mittwoch 0:3 unterlegen.

In der Gruppenphase des Turniers warten auf die russische Mannschaft des früheren Bundesliga-Torhüters Stanislaw Tschertschessow Duelle mit Belgien, Finnland und Dänemark. Die Bulgaren waren in den EM-Playoffs am deutschen Gruppengegner Ungarn gescheitert. Wales trifft auf die Schweiz, die Türkei und Italien.