EM 2021 - "Ronaldo ist Gott": Portugals Weltrekordler schreibt seine Legende fort

Cristiano Ronaldo lächelte und nahm Karim Benzema freundschaftlich in den Arm, bevor der Tor-Weltrekordler im Bauch der Puskas-Arena Kylian Mbappe wie einen kleinen Bruder aufzog. Beiden schenkte Portugals Superstar, dem alten Weggefährten Benzema bereits zur Halbzeit, sein legendäres Trikot mit der Nummer 7. Selbst die größten Namen des Fußballs mutierten an diesem historischen Tag zu Ronaldo-Fans, denn der 36-Jährige hatte wieder einmal Grenzen gesprengt.

"Ronaldo ist Gott", titelte die portugiesische Boulevard-Zeitung Correio da Manha, nachdem dieser beim 2:2 (1:1) gegen Weltmeister Frankreich im entscheidenden EM-Gruppenspiel nicht nur per Doppelpack das Achtelfinal-Ticket gelöst hatte. "CR7 festigt die Legende und stellt den Weltrekord ein", schrieb der Correio weiter.

Mit seinen Länderspieltreffern 108 und 109 (31./60.), die er jeweils per Elfmeter erzielte, egalisierte Ronaldo die Bestmarke des Iraners Ali Daei, vormals Bayern München, Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Kein Mann hat für sein Land häufiger getroffen.

Daei gratulierte prompt. "Ich fühle mich geehrt, dass diese bemerkenswerte Leistung Ronaldo gehört", schrieb der 52-Jährige auf Instagram und würdigte Ronaldo als "großen Champion des Fußballs" sowie "fürsorglichen Humanisten, der Leben auf der ganzen Welt inspiriert und beeinflusst". Nur Kanadas Fußball-Ikone Christine Sinclair (bislang 186 Tore) ist wohl selbst für Ronaldo ewig unerreichbar, doch das wird er verschmerzen können.

Ronaldo, dank dessen Toren der Titelverteidiger in der ersten K.o.-Runde am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker) in Sevilla auf Belgien trifft, gab sich öffentlich bescheiden. "Gratulation an das Team! Danke an alle für die bedingungslose Unterstützung", postete der Stürmer von Juventus Turin auf Instagram. Er weiß schließlich, dass er ohne die Mannschaft nicht bereits auf fünf Turniertore gekommen wäre. Und er hätte im Alleingang auch kaum die Spitze der ewigen EM-Torjägerliste erklommen, die er nun mit 14 Tore bei fünf Teilnahmen anführt.

Meiste Länderspieltore der Geschichte: CR7 stellt Tor-Weltrekord ein - Lewy rückt in Top 20 vor © imago images / Bildbyran 1/21 Cristiano Ronaldo hat bei der EM gegen Frankreich seine Treffer 108 und 109 für die Nationalmannschaft Portugals erzielt. Damit stellte er den Tor-Weltrekord ein. SPOX zeigt die Bestenliste. © getty 2/21 Platz 20: Robert Lewandowski (Polen, 2008 bis heute) - 69 Tore in 122 Spielen. © getty 3/21 Platz 18: Piyapong Piew-on (2. v. li./Thailand, 1981 bis 1997) - 70 Tore in 100 Spielen. © getty 4/21 Platz 18: Stern John (Trinidad und Tobago, 1995 bis 2011) - 70 Tore in 115 Spielen. © getty 5/21 Platz 15: Kiatisak Senamuang (Thailand, 1993-2007) - 71 Tore in 134 Spielen. © getty 6/21 Platz 15: Kinnah Phiri (Malawi von 1974 bis 1981) - 71 Tore in 115 Spielen. © getty 7/21 Platz 15: Miroslav Klose (Deutschland, 2001 bis 2014) - 71 Tore in 137 Spielen. © imago images 8/21 Platz 14: Majed Mohammed Abdullah (Saudi Arabien, 1977-1994): 72 Tore in 117 Spielen. © getty 9/21 Platz 13: Lionel Messi (Argentinien, 2005 bis heute) - 73 Tore in 147 Spielen. © getty 10/21 Platz 12: Sunil Chhetri (Indien, 2006 bis heute) - 74 Tore in 118 Spielen. © getty 11/21 Platz 9: Bashar Abdullah (Kuwait, 1996 bis 2018) - 75 Tore in 134 Spielen. © getty 12/21 Platz 9: Kunishige Kamamoto (Japan, 1964 bis 1974) - 75 Tore in 76 Spiele. © imago images 13/21 Platz 9: Sandor Kocsis (Ungarn, 1948 bis 1956) - 75 Tore in 68 Spielen. © getty 14/21 Platz 8: Ali Mabkhout (VAE, 2009 bis heute) - 76 Tore in 92 Spielen. © getty 15/21 Platz 7: Pele (Brasilien, 1957 bis 1971) - 77 Tore in 92 Spielen. © getty 16/21 Platz 6: Hussain Said (Irak, 1976 bis 1990) - 78 Tore in 137 Spielen. © getty 17/21 Platz 5: Godfrey Chitalu* (Sambia, 1968 bis 1980) - 79 Tore in 111 Spielen. *Starb bei einem Flugzeugabsturz der sambischen Nationalmannschaft. Im Bild das Grab eines Unfallopfers. © getty 18/21 Platz 4: Ferenc Puskas (Ungarn, 1945 bis 1956) - 84 Tore in 89 Spielen. © getty 19/21 Platz 3: Mokhtar Dahari (Malaysia, 1972 bis 1985) - 89 Tore in 142 Spielen. © getty 20/21 Platz 1: Cristiano Ronaldo (Portugal, 2003 bis heute) - 109 Tore in 178 Spielen. © getty 21/21 Platz 1: Ali Daei (Iran, 1993 bis 2006) - 109 Tore in 149 Spielen.

Ronaldo stellt Mbappe und Benzema in den Schatten

Am Ende stand dennoch Ronaldo im Rampenlicht. Er stellte gar Mbappe und Benzema in den Schatten, obwohl jene am Mittwoch in Budapest ebenfalls erstklassig aufgespielt hatten. Benzema, von 2009 bis 2018 Teamkollege Ronaldos bei Real Madrid und mit ihm gemeinsam viermaliger Champions-League-Sieger, traf gar doppelt (45.+2, Foulelfmeter/47., nach Videobeweis) und ließ die Kritiker verstummen, die nach seinem Comeback in der Equipe Tricolore endlich Tore gefordert hatten.

"Jeder hat auf dieses Tor gewartet nach sechs Jahren", sagte Benzema, aber ich bin ein Spieler, der diesen Druck gewohnt ist." Erst kurz vor dem EM-Turnier war Benzema zurückgekehrt, nachdem er 2015 wegen einer angeblichen Verwicklung in einen Erpressungsskandal verbannt worden war. Nach zwei Test- und zwei EM-Spielen ohne Treffer lobte ihn die heimische Presse am Donnerstag: "Frankreich wird durch Benzema getragen", schrieb Liberation.

Für Benzema und die Franzosen geht es am Montag (21.00 Uhr) in Bukarest nun gegen die Schweiz, darüber sprach Benzema bei seinem Plausch mit Ronaldo aber noch nicht. "Es ist immer schön, ihn zu sehen, weil wir einen langen Weg gegangen sind", sagte Benzema: "Wir haben über normale Dinge geredet. Alles ist gut und wir wünschen uns viel Glück im Klub und mit dem Nationalteam." Und vielleicht sehen sie sich im Turnierverlauf ja sogar wieder.