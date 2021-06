EM 2021: Portugal ohne Joao Felix gegen Deutschland

Europameister Portugal muss im zweiten EM-Vorrundenspiel am Samstagabend (18 Uhr im Liveticker) in München gegen Deutschland auf Angreifer und 126-Millionen-Euro-Mann Joao Felix (21) verzichten.

Der Starspieler von Atletico Madrid laboriert an muskulären Problemen, teilte der portugiesische Verband am Samstag auf AFP-Anfrage mit.

Ebenfalls nicht dabei ist Nuno Mendes, der ebenfalls an einer Muskelverletzung laboriert. Joao Felix hatte am Freitag noch am Abschlusstraining der Iberer in München teilgenommen.