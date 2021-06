EM 2021: Portugal-Star Bruno Fernandes mit viel Respekt vor Deutschland

Portugals Mittelfeld-Star Bruno Fernandes sieht den kommenden EM-Gegner Deutschland trotz der Auftaktniederlage als schwierige Aufgabe. "Was ich von Deutschland erwarte, ist ein Team, das gewinnen will - und wir wollen das auch", sagte der Spielmacher von Manchester United am Donnerstag in Budapest: "Und was dann im Spiel passiert, ist schwer zu sagen. Unser Ziel ist, das Spiel zu kontrollieren, den Ball so viel wie möglich zu haben und zu gewinnen."

Am Samstag (18.00 Uhr im Liveticker) trifft Europameister Portugal in seinem zweiten Gruppenspiel in München auf das DFB-Team, das am Dienstag 0:1 gegen Weltmeister Frankreich verloren hatte.

"Ich glaube, dass sie nicht schlecht gespielt haben", sagte Fernandes über die Deutschen, "aber Frankreich ist ein gutes Team und es ist hart, gegen sie zu spielen. Es wird ein hartes Spiel für uns, aber für sie auch."

Die Portugiesen hatten zum Start der Gruppe F 3:0 gegen Ungarn gewonnen.