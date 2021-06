Nach Eriksens Kollaps: UEFA-Chef Alexander Ceferin: "Momente wie diese relativieren alles"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen nach dessen Kollaps auf dem Rasen eine schnelle Genesung gewünscht. "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Erholung und bete, dass seine Familie Stärke und Glauben hat", wurde Ceferin auf dem Twitter-Account der UEFA zitiert.

Eriksen war beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland kurz vor der Halbzeitpause kollabiert, inzwischen ist er laut UEFA stabil und wach. "In solchen Zeiten ist die Einheit der Fußball-Familie so stark. Er und seine Familie nehmen die guten Wünsche und Gebete von allen mit. Ich habe gehört, dass Fans beider Mannschaften seinen Namen gerufen haben. Fußball ist schön, und Christian spielt ihn schön", sagte Ceferin.

Eriksen war bei einem Einwurf der eigenen Mannschaft in der 43. Minute ohne Gegnereinwirkung nach vorne umgekippt und lag bewusstlos am Boden. Der dänische Ärztestab eilte sofort auf den Platz, Eriksens Mitspieler stellten sich mit Tränen in den Augen schützend um ihn herum, um ihn von Kameras und den Blicken der Zuschauer im Stadion abzuschirmen.

Die Partie war zwischenzeitlich unterbrochen. Eriksen war unter dem Applaus der Fans mit Sichtschutz vom Platz getragen worden. Die dänischen Spieler hatten ihren Teamkollegen dabei begleitet. Aus dem Krankenhaus kam schließlich die Entwarnung. Die Partie wurde schließlich um 20:30 auf Wunsch der Spieler beider Mannschaften - und Eriksen selbst - fortgesetzt.

Dänemark verlor die Partie gegen Finnland mit 0:1.