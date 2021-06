Deutschland startet heute in München gegen Frankreich in die WM-Gruppenphase. Wir zeigen Euch, an welchen Spielorten das DFB-Team sein drei Spiele in der Gruppenphase absolviert.

Endlich ist es soweit! Am heutigen Dienstag, 15. Juni, findet beider diesjährigen Europameisterschaft das erste Spiel mit deutscher Beteiligung statt. Ab 21 Uhr geht es im ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich.

Doch wo findet das Spiel statt, und wo werden die weiteren zwei Spiele des DFB-Teams in der Gruppenphase gespielt? Die Antworten auf diese Fragen geben wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Wo spielt Deutschland in der Gruppenphase der EM 2021? - Spielorte des DFB-Teams

Die EM-Partie zwischen Deutschland und Frankreich findet in der Münchner Allianz Arena statt. Ganz richtig ist diese Aussage nicht! Während der EM hat das Stadion vor den Toren Münchens nämlich den Namen "Fußball Arena München".

Der Grund: Laut UEFA-Regularien dürfen keine Sponsorennamen in den Namen der Stadien sein und auch nicht an den Heimspielstätten zu sehen sein. Deshalb wurde auch das Allianz-Logo, das für gewöhnlich an der Außenfassade der Arena prangt, abmontiert.

Deutschland wird auch die beiden weiteren Spiele der Gruppenphase in der Münchner Arena bestreiten - also am Samstag, 19. Juni, gegen Portugal und am Mittwoch, 23. Juni, gegen Ungarn. Das DFB-Team genießt also bei allen drei Gruppenspielen Heimvorteil. Dieser wird noch verstärkt, da zu jedem Spiel offiziell 14.000 Zuschauer zugelassen sind.

In der "Fußball Arena München" finden im gesamten Turnierverlauf vier Spiele statt. Neben den drei Gruppenspielen mit deutscher Beteiligung auch noch ein Viertelfinalspiel am 2. Juli.

Wo spielt Deutschland in der Gruppenphase der EM 2021? - Spielorte Gruppe F

Der zweite Spielort der Gruppe F neben München ist Budapest. In der Puskas Arena finden ebenfalls drei Spiele statt.

Im Einzelnen sind das Ungarn gegen Polen (15. Juni), Ungarn gegen Frankreich (19. Juni) und Portugal gegen Frankreich. Bei den Spielen dürfen jeweils bis zu 65.000 Zuschauer ins Stadion.

EM 2021 - Gruppe F: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ort 15. Juni 18 Uhr Ungarn Portugal Budapest 15. Juni 15 Uhr Frankreich Deutschland München 19. Juni 15 Uhr Ungarn Frankreich Budapest 19. Juni 18 Uhr Portugal Deutschland München 23. Juni 21 Uhr Portugal Frankreich Budapest 23. Juni 21 Uhr Deutschland Ungarn München

Wo spielt Deutschland in der Gruppenphase der EM 2021? - Spielorte der EM

Die EM findet in diesem Jahr in elf Länder, und damit in elf unterschiedlichen Städten und Stadien, statt.

Die beiden Halbfinals sowie das Finale sind im Wembley Stadion in London angesetzt. Dort finden mit acht Spielen auch die meisten an einem Ort statt.

Das legendäre Wembley Stadion besitzt mit 90.000 Zuschauern die größte Zuschauerkapazität. Das "kleinste" EM-Stadion ist der Telia Parken in Kopenhagen.

© getty Im Wembley Stadium steigen insgesamt acht EM-Spiele