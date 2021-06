Am zweiten Turniertag der EM 2021 kommt es unter anderem zum Duell zwischen Wales und der Schweiz. Hier könnt Ihr das Spiel der Gruppe A im Liveticker verfolgen.

Der zweite Turniertag der EM 2021 beginnt mit der Partie Wales gegen die Schweiz. Gelingt den Eidgenossen zum Auftakt ein Sieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Wales vs. Schweiz: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Neben Bale waren es aber vor allem die Mittelfeldspieler Joe Allen und Aaron Ramsay, die bei dem Lauf der Waliser 2016 herausstachen. Ramsay fehlte im Halbfinale aufgrund einer Gelbsperre.

Vor Beginn: Die Eidgenossen wollen erstmals seit der WM 1954 wieder ins Viertelfinale bei einem großen Turnier einziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte das mit elf Spielern aus der Bundesliga gespickte Team einen erfolgreichen Start in die EM hinlegen. Wenn Wales spielt, sind die Augen unweigerlich auf Gareth Bale gerichtet. Doch der Kapitän und Star der Mannschaft muss seine Torflaute überwinden - zuletzt traf er im Oktober 2019 für das Nationalteam. Bei der EM 2016 scheiterte Wales erst im Halbfinale. Gelingt 2021 wieder eine Überraschung?.

Vor Beginn: Das erste von drei Spielen des zweiten Turniertags wird um 15 Uhr im im Nationalstadion von Baku (Aserbaidschan) angepfiffen. 34.000 Zuschauer dürfen sich die Partie heute im Stadion ansehen, das entspricht einer Stadionauslastung von 50 Prozent.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie aus der Gruppe A zwischen Wales und der Schweiz.

Wales vs. Schweiz: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wales: Ward - Mepham, Rodon, Davies - Williams, Allen, Ampadu, Roberts - Wilson - James, Bale

Ward - Mepham, Rodon, Davies - Williams, Allen, Ampadu, Roberts - Wilson - James, Bale Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic

Wales vs. Schweiz: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Das EM-Spiel zwischen Wales und der Schweiz wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Sehen könnt Ihr die zweite Partie der Gruppe A nur bei MagentaTV.

Die ersten drei Monate lässt sich MagentaTV - um genauer zu sein MagentaTV Smart - kostenlos nutzen. Anschließend werden zehn Euro pro Monat fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. MagentaTV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. Das Moderationsteam besteht aus Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack.

EM 2021: Die Gruppe A im Überblick