Wales vs. Schweiz: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im zweiten Spiel der Europameisterschaft stehen sich Wales und die Schweiz gegenüber. Am zweiten Turnier-Tag ist es die zweite Partie in Gruppe A. Hier gibt's die Informationen hinsichtlich der Übertragung im TV und Livestream sowie der Begleitung via Liveticker.

Wo Ihr Wales gegen Schweiz bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Die Europameisterschaft ist eröffnet! Mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie rollt der Ball bei dem Turnier, das in elf Ländern ausgetragen wird, seit dem Auftaktspiel am Freitag zwischen der Türkei und Italien.

Weiter geht es am heutigen Samstag, den 12. Juni. Den Start macht dabei das Duell zwischen Wales und der Schweiz, ehe sich Dänemark und Finnland (18 Uhr, Kopenhagen) sowie Belgien und Russland (21 Uhr, St. Petersburg) gegenüberstehen.

Die Waliser und die Schweizer gehören mit Italien und der Türkei der Gruppe A an. Sie treffen im Nationalstadion in Baku (Aserbaidschan) aufeinander. Los geht es um 15 Uhr.

Wales vs. Schweiz: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Schon gewusst? Die EM wird es nur zum Großteil im Free-TV - in der ARD und im ZDF - zu sehen geben, aber eben nicht komplett. MagentaTV überträgt alle 51 EM-Spiele, zehn davon exklusiv. Eines davon ist ebenjene Begegnung zwischen Wales und der Schweiz.

Wer noch kein Kunde ist: Die ersten drei Monate lässt sich MagentaTV - um genauer zu sein MagentaTV Smart - kostenlos nutzen. Anschließend werden zehn Euro pro Monat fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

MagentaTV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

Wichtig beim Livestreaming zu wissen: Ihr könnt Euch auf fünf Geräten in euren MagentaTV-Account anmelden, auf drei Geräten lassen sich die Spiele dann parallel streamen. Mehr Informationen zur EM auf MagentaTV gibt es hier.

Kommentiert werden die EM-Spiele bei MagentaTV von Wolff Fuss und Marco Hagemann. Das Moderationsteam besteht aus Johannes B. Kerner, Anett Sattler und Amelie Stiefvatter, Experten sind Fredi Bobic und Michael Ballack.

EM-Stadien: So viele Fans sind jeweils erlaubt © getty 1/14 Die um ein Jahr verschobene EM steht kurz bevor, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin spielt die DFB-Elf anfangs in München. Wo sonst noch gekickt wird und wie viele Zuschauer erlaubt sind, zeigt SPOX. © getty 2/14 Allianz Arena (München, geplante Auslastung: 14.000 Zuschauer = 20 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/14 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, geplante Auslastung: 13.875-18.315 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/14 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, 13.750-18.150 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/14 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer): Die vier in Dublin geplanten EM-Spiele werden nach St. Petersburg und London verlegt. © imago images 6/14 Estadio La Cartuja (Sevilla/Spanien, 14.400-19.000 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/14 Hampden Park (Glasgow/Schottland, 13.000-17.160 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/14 Stadio Olimpico (Rom/Italien, 18.000-23.760 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/14 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, 34.000 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/14 Parken (Kopenhagen/Dänemark, 9.500-12.540 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/14 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, 56.000 Zuschauer = 100 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. Die maximale Auslastung des Stadions soll mit strikten Einlassbeschränkungen sichergestellt werden. © getty 12/14 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer): Die vier in Bilbao geplanten Partien werden nach Sevilla verlegt. © getty 13/14 Wembley (London/England: 22.500 Zuschauer = 25 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, Finale: Für die 3 Gruppenspiele und das Achtelfinale wurde eine Auslastung von mindestens 25 Prozent bestätigt. © getty 14/14 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, 34.500 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

Wales vs. Schweiz: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Falls Ihr kein MagentaTV besitzt und auch kein Abonnement abschließen wollt, dann schaut gerne bei SPOX vorbei. Mit dem Liveticker werdet Ihr von Wales gegen Schweiz definitiv nichts Wichtiges verpassen.

EM 2021: Gruppen in der Übersicht

Wales und die Schweiz kämpfen in Gruppe A um den Einzug in die K.o.-Runde. Vertreten sind dort auch die Türkei und Italien. Am zweiten Spieltag kommt es zu den Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Wales sowie zwischen Italien und der Schweiz. Beide Partien finden am 16. Juni statt (18 und 21 Uhr).