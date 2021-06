VIDEO: "Hier geht‘s rund!" Schnall Dich an für das Hochgeschwindigkeitsquiz zur EURO 2020!

Fußballexperten und Influencer kommentieren das Spiel um das runde Leder gern bequem und in Ruhe von zu Hause aus. Aber wie reagieren sie, wenn der Spieß umgedreht wird und sie selbst unter Druck stehen?

bet-at-home wollte es herausfinden. Also stellten wir vier Stars der sozialen Medien in "Push the Button" auf die Probe - einem Quiz zur EURO 2020 mit einem Handicap, das es in sich hat.

Valentina Maceri und Aylin Yaren traten für das Team Girls an. Für ihren Gegner, das Team Boys, ging das Duo Pascal Gurk und Konzi Woo von den Freekickerz an den Start.

"Ich weiß nicht, was mich hier heute erwartet, aber ich bin ziemlich sicher, dass Aylin und ich gewinnen werden", so eine selbstbewusste Valentina bei der Ankunft der Vier auf der Rennstrecke in Berlin.

Aber keiner von ihnen hätte ahnen können, was noch auf sie zukam.

Im ersten Spiel musste je ein Mitglied der zwei Teams auf den Beifahrersitz eines Rennwagens klettern. Die Aufgabe war einfach: Stay cool! Derjenige, der während der gesamten Fahrt einen kühlen Kopf bewahrt und den niedrigsten Puls vorweisen kann, gewinnt.

Auch Spiel zwei stand dem in nichts nach: Die Teams kehrten auf den Beifahrersitz zurück und sollten am Quiz zur UEFA EURO 2020 teilnehmen. Und das alles, während sie mit atemberaubendem Tempo über die Rennstrecke donnerten.

