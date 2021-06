EM 2021: UEFA hat London offenbar mit Final-Verlegung gedroht

Die UEFA hat sich offenbar mit einer Verlegung des EM-Finals beschäftigt. Laut Times soll der Kontinentalverband London aufgrund der britischen Quarantäneregeln mit einer Verlegung nach Ungarn gedroht haben.

Geplant ist, dass zum EM-Finale am 11. Juli im Wembley-Stadion 40.000 Zuschauer Einlass erhalten werden. Es soll jedoch zuletzt Probleme mit den Quarantäne-Richtlinien im Vereinigten Königreich gegeben haben, sodass sich die UEFA sogar mit einer Verlegung des Finals nach Budapest beschäftigt hatte, da dort ein volles Stadion garantiert sei.

Aktuell gilt aufgrund der schnellen Verbreitung der hochinfektiösen Delta-Variante des Coronavirus eine zehntägige Quarantäne für Einreisende auf der Insel. Zudem muss zuvor ein negativer Test vorgelegt werden und anschließend zwei negative PCR-Tests gemacht werden. Lockerungen für Geimpfte und Genesene gibt es nicht. Das sorgte für die Überlegungen der UEFA.

Daher soll es laut Times zur Drohung der UEFA gekommen sein, die zwei Halbfinals sowie das Finale im Juli zu verlegen, wenn es nicht zu Ausnahmeregelungen für Sponsoren, Verbandsmitarbeiter, Politiker und Medienvertreter komme. Demnach sollen rund 2500 Personen von der Quarantäne befreit werden.

Der Tageszeitung zufolge werde das britische Kabinett den Forderungen Folge leisten und die Bestimmungen für VIPs aufheben.

© getty In Wembley soll das Finale der EM 2021 stattfinden.

London: Quarantäne-Ausnahmen für WM 2030?

Es wird spekuliert, dass diese Maßnahme der englischen Bewerbung für die WM 2030 zugutekommen könnte, da es Premierminister Boris Johnson so leichter falle, mit UEFA-Funktionären dieses Thema zu diskutieren.

In England sorgt dies allerdings für Aufregung, denn erst am am Montag hatte Johnson die Corona-Maßnahmen bis zum 19. Juli im UK verlängert.