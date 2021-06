Türkei vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der schwachen Leistung im Eröffnungsspiel der EM will sich die Türkei wieder aufrappeln. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A heißt der Gegner heute Wales. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Highlights aller 51 Spiele der EM 2021, darunter auch Türkei gegen Wales, seht Ihr 60 Minuten nach Schlusspfiff auf DAZN. Holt Euch dazu jetzt einen kostenlosen Probemonat!

Als einer der Geheimfavoriten hat die Türkei ihr erstes EM-Vorrundenspiel gegen Italien am Ende überraschend deutlich mit 0:3 verloren. Nun sind die Türken auf Wiedergutmachung aus. Der nächste EM-Gegner ist Wales, das beim Auftakt 1:1 gegen die Schweiz spielte.

Türkei vs. Wales - EM 2021 Vorrundenspiel: Die wichtigsten Infos zur Partie

Das Spiel zwischen der Türkei und Wales geht am heutigen Mittwoch, den 16. Juni, über die Bühne. Als Austragungsort dient das Olympiastadion in Baku, Aserbaidschan. Der portugiesische Schiedsrichter Artur Soares Dias pfeift die Begegnung dabei um 18 Uhr an.

© getty Die Türkei stellt bei der Europameisterschaft die jüngste Mannschaft.

Türkei vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Türkei gegen Wales könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD ist nämlich für die Übertragung verantwortlich.

Das Erste schickt dabei folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experten: Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV bietet die ARD auch einen kostenlosen Sportschau-Livestream an.

Jüngste EM-Spieler aller Zeiten: Bellingham schreibt doppelt Geschichte © getty 1/21 Der BVB-Youngster Jude Bellingham ist seit Sonntag der jüngste jemals bei einer EM-Endrunde eingesetzte Spieler. Zudem ist er der erste Minderjährige! Wir zeigen Euch das Ranking, in dem einige Legenden vorkommen. © imago images 2/21 Platz 20 - TENDILLO | Spanien | EM-Debüt: 12. Juni 1980 | SPANIEN - Italien | Alter: 19 Jahre und 132 Tage © imago images 3/21 Platz 19 - GHEORGHE HAGI | Rumänien | EM-Debüt: 14. Juni 1984 | RUMÄNIEN - Spanien | Alter: 19 Jahre und 130 Tage © getty 4/21 Platz 18 - CRISTIANO RONALDO | Portugal | EM-Debüt: 12. Juni 2004 | PORTUGAL - Griechenland | Alter: 19 Jahre und 128 Tage © getty 5/21 Platz 17 - BREEL EMBOLO | Schweiz | EM-Debüt: 11. Juni 2016 | SCHWEIZ - Albanien | Alter: 19 Jahre und 118 Tage © imago images 6/21 Platz 16 - DRAGAN STOJKOVIC | Jugoslawien | EM-Debüt: 13. Juni 1984 | JUGOSLAWIEN - Belgien | Alter: 19 Jahre und 102 Tage © getty 7/21 Platz 15 - JOHANN VOGEL | Schweiz | EM-Debüt: 08. Juni 1996 | ÖSTERREICH - England | Alter: 19 Jahre und 92 Tage © imago images 8/21 Platz 14 - LOTHAR MATTHÄUS | Deutschland | EM-Debüt: 14. Juni 1980 | DEUTSCHLAND - Niederlande | Alter: 19 Jahre und 85 Tage © imago images 9/21 Platz 13 - RAPHAEL WICKY | Schweiz | EM-Debüt: 18. Juni 1996 | SCHWEIZ - Schottland | Alter: 19 Jahre und 53 Tage © getty 10/21 Platz 12 - LUKAS PODOLSKI | Deutschland | EM-Debüt: 23. Juni 2004 | DEUTSCHLAND - Tschechien | Alter: 19 Jahre und 19 Tage © getty 11/21 Platz 11 - EMRE MOR | Türkei | EM-Debüt: 12. Juni 2016 | TÜRKEI - Kroatien | Alter: 18 Jahre und 324 Tage © getty 12/21 Platz 10 - RENATO SANCHES | Portugal | EM-Debüt: 14. Juni 2016 | PORTUGAL - Island | Alter: 18 Jahre und 301 Tage © getty 13/21 Platz 9 - ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN | England | EM-Debüt: 11. Juni 2012 | ENGLAND - Frankreich | Alter: 18 Jahre und 301 Tage © getty 14/21 Platz 8 - ILLJA ZABARNYI | Ukraine | EM-Debüt: 13. Juni 2021 | UKRAINE - Niederlande | Alter: 18 Jahre und © getty 15/21 Platz 7 - WAYNE ROONEY | England | EM-Debüt: 13. Juni 2004 | ENGLAND - Frankreich | Alter: 18 Jahre und 233 Tage © getty 16/21 Platz 6 - MARCUS RASHFORD | England | EM-Debüt: 16. Juni 2016 | ENGLAND - Wales | Alter: 18 Jahre 229 Tage © getty 17/21 Platz 5 - JOHAN VONLANTHEN | Schweiz | EM-Debüt: 17. Juni 2004 | SCHWEIZ - Italien | Alter: 18 Jahre und 137 Tage © getty 18/21 Platz 4 - VALERI BOJINOV | Bulgarien | EM-Debüt: 17. Juni 2004 | BULGARIEN - Italien | Alter: 18 Jahre und 128 Tage © imago images 19/21 Platz 3 - ENZO SCIFO | Belgien | EM-Debüt: 13. Juni 1984 | BELGIEN - Jugoslawien | Alter: 18 Jahre und 115 Tage © getty 20/21 Platz 2 - JETRO WILLEMS | Niederlande | EM-Debüt: 09. Juni 2012 | NIEDERLANDE - Dänemark | Alter: 18 Jahre und 71 Tage © getty 21/21 Platz 1 - JUDE BELLINGHAM | England | EM-Debüt: 13. Juni 2021 | ENGLAND - Kroatien | Alter: 17 Jahre und 349 Tage

Da MagentaTV alle 51 Spiel live überträgt, ist der Anbieter der Telekom ebenfalls für die Übertragung von Türkei-Wales zuständig. Im Gegensatz zur ARD fordert MagentaTV jedoch eine zehn Euro hohe Monatsgebühr für das Abonnement.

Türkei vs. Wales - EM 2021 Vorrundenspiel: Highlights bei DAZN

DAZN überträgt zwar keine EM-Spiele, bietet dafür jedoch zu jedem Spiel Highlights an. Diese findet Ihr jeweils 60 Minuten nach Spielende auf der Plattform vor.

DAZN ist das Zuhause zahlreicher Sportarten. Neben Fußball könnt Ihr unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Darts, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport oder Kampfsport (Boxen, MMA) im Livestream verfolgen.

Ihr seid noch keine DAZN-Kunden? Dann dürft Ihr erst einmal das komplette Angebot einen Monat lang testen, bevor Ihr für das Abo entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr zahlt. Bald, genauer gesagt ab dem 6. Juli, ändern sich die Preise. Neue Kunden zahlen dann 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr. Für die Bestandskunden gilt dies ab dem 6. August, also erst einen Monat später.

Türkei vs. Wales: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, auf das Angebot der ARD und MagentaTV zuzugreifen? Dann hat SPOX mit dem Liveticker genau, das was Ihr braucht. Mit dem Liveticker verpasst Ihr keine Tore, Elfmeter oder Platzverweise.

Hier geht's zum Liveticker: Türkei vs. Wales.

Türkei vs. Wales - EM 2021 Vorrundenspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Ayhan - Ozan Tufan - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Irfan Can - B. Yilmaz

Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Ayhan - Ozan Tufan - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Irfan Can - B. Yilmaz Wales: Ward - N. Williams, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen, Ramsey - Bale, Moore, James

