Tschechien vs. England: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe D duellieren sich heute Tschechien und England um den Gruppensieg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im letzten Vorrundenspiel geht es in der Gruppe D um den Gruppensieg. Sowohl die Tschechen als auch die Engländer haben vor dem Spiel vier Zähler auf dem Konto. Der Tabellenerste trifft im Achtelfinale dann auf den Zweiten der Gruppe F (aktuell Deutschland).

Tschechien vs. England - EM 2021 Vorrundenspiel: Anpfiff, Spielort, Stadion

Das Spiel zwischen Tschechien und England findet am heutigen Dienstag, den 22. Juni, statt. Gespielt wird im Wembley Stadium in London. Pünktlich um 21 Uhr pfeift der Schiedsrichter die Partie an. Parallel dazu spielen auch die Kroaten gegen die Schotten in Glasgow.

© getty Tschechiens Patrik Schick hat bereits drei Tore auf seinem Konto.

Tschechien vs. England: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Ihr könnt die Begegnung heute in der ARD live und in voller Länge sehen. Die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen startet dabei bereits um 20.15 Uhr mit Vorberichten zum Spiel. Auch heute sind wieder Moderator Alexander Bommes sowie die Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz im Studio für Euch im Einsatz. Danach kommentiert Florian Naß die Partie.

Die ARD bietet zusätzlich zur Übertragung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream an.

Außerdem hat auch MagentaTV Tschechien gegen England im Angebot. Im Gegensatz zur ARD müsst Ihr für den Anbieter der Telekom jedoch zahlen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen MagentaTV Smart und MagentaTV Flex.

Beide Abo-Varianten kosten Euch zehn Euro je Monat. Beim MagentaTV Smart-Tarif bekommt Ihr die ersten drei Monate gratis, müsst Euch dafür aber 24 Monate lang binden. MagentaTV Flex hingegen ist monatlich kündbar, bietet jedoch keine Gratisperiode an.

Tschechien vs. England - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Eine Stunde nach Abpfiff zeigt DAZN dann die Highlights der Partie auf der Plattform. Nach jedem EM-Spiel beliefert Euch der Streaminganbieter mit Highlights, nicht nur für Tschechien-England.

Sportfans können bei DAZN unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB), zahlreiche Tennisturniere und die stärksten europäischen Fußball-Ligen verfolgen.

Vorher könnt Ihr den Dienst einen Monat lang gratis testen. Danach fallen pro Monat 11,99 Euro und pro Jahr 119,99 Euro an. So bleibt es jedoch nicht mehr lange. Neue Kunden zahlen ab dem 6. Juli nämlich 14,99 Euro je Monat und 149,99 Euro im Jahr. Für Bestandskunden gilt dies auch, jedoch erst ab dem 6. August.

Tschechien vs. England - EM 2021 Vorrundenspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick England: Pickford - James, Stones, Mings, Chilwell - Phillips, Rice - Sterling, Mount, Grealish - H. Kane

Tschechien vs. England: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Partie im Free-TV oder bei MagentaTV zu schauen, bietet Euch SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker die perfekte Alternative an.

Hier geht's zum Liveticker: Tschechien vs. England.

EM 2021: Gruppe D im Überblick