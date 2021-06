So berichten SPOX und Goal über die EM 2021

SPOX und Goal werden mit sechs Reportern in den EM-Städten und bei den Topnationen vor Ort dabei sind. Hinzu kommen ein umfangreiches Angebot in Text und Video sowie alle Spiele im Liveticker und unser EM-Newsletter.

Endlich geht es los! Mit einem Jahr Verspätung wird am heutigen Freitag in Rom die "EURO 2020" angepfiffen.

Die Austragung in elf Ländern bleibt angesichts der Corona-Pandemie ein riskantes Unterfangen, aber der deutliche Rückgang der Infektionen und die dadurch ermöglichten Teilöffnungen der Stadien für Fans machen Hoffnung.

EM 2021: SPOX und Goal mit sechs Reportern vor Ort

Trotz reduzierter Kapazitäten und anhaltender Gefahren werden SPOX und Goal mit sechs Reporter*Innen mit Texten und Videos von der EM-Endrunde berichten:

Kerry Hau ist bereits seit der Vorbereitung in Seefeld beim DFB-Team, das er auch im Trainingscamp in Herzogenaurach und bei den Spielen in München vor Ort begleiten wird.

Nino Duit verfolgt aus Amsterdam die Begegnungen der niederländischen Elftal und schaut zudem auf Gruppengegner Österreich.

Stani Schupp hat in St. Petersburg gleich acht Teams unter Beobachtung, unter anderem Mitfavorit Belgien und Polen mit Bundesliga-Rekordtorschütze Robert Lewandowski.

Nizaar Kinsella wird aus London über die englische Nationalmannschaft berichten.

Charlotte Duncker fokussiert sich in Budapest auf die deutschen Gegner Frankreich, Portugal und Ungarn.

Und Mario Cortegana ist in Sevilla für die Spanier zuständig.

Neben den Kollegen vor Ort wird das globale Goal-Netzwerk rund um die Uhr alles Wissenswerte zum Turnier in Wort, Ton und Bild auf Website und unseren sozialen Kanälen veröffentlichen, wobei unser Schwerpunkt in Deutschland natürlich auf dem Team von Jogi Löw liegt.

Dazu gehören Multimedia-Stories, exklusive Interviews und Hintergründe sowie die Fußball-Kolumnen von Fatih Demireli (Dienstags) und Martin Volkmar (Freitags), zudem wird Rund um den Ball zum täglichen EM-Liveticker.

EM 2021: Alle Partien im Liveticker

Hinzu kommt ein umfangreiches Video-Angebot mit Schalten zu den Reportern vor Ort, Experten-Talks, neuen Formaten wie den Players to watch und unserem EM-Quiz.

Darüber hinaus bilden wir alle 51 Partien bis zum Finale am 11. Juli in London mit allen relevanten Fakten und Statistiken in unseren Livetickern in unseren Apps und Websites ab.

Last but not least starten wir ab heute einen werktäglichen EM-Newsletter, der die User gegen 17.30 Uhr mit den wichtigsten Meinungen, Nachrichten und Hintergründen des Tages versorgt und auf die Spiele am Abend einstimmt. Hier findet Ihr den Newsletter.