In der Gruppe E fällt heute beim Spiel zwischen der Slowakei und Spanien die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Showdown in der Gruppe E zwischen der Slowakei und Spanien. Wer zieht in das EM-Achtelfinale ein? In unserem Liveticker werdet Ihr darüber ausführlich informiert.

Slowakei vs. Spanien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Slowakei und Spanien müssen beide noch ums Achtelfinale bangen. Die Ausgangslage ist für die Slowakei (3 Punkte) besser als die für bislang enttäuschenden Spanier (2 Punkte). Fest steht, dass sowohl die Slowakei als auch Spanien mit einem Sieg im Achtelfinale stehen. Der Slowakei reicht sogar ein Unentschieden, Spanien nur wenn Polen im Parallelspiel gegen Schweden verliert.

Vor Beginn: Los geht's um 18 Uhr im Olympiastadion von Sevilla. Die vermehrt spanischen Fans werden dort alles versuchen, ihr Team zum Sieg anzufeuern. In der zweiten Partie des Tages in der Gruppe E treffen ebenfalls um 18 Uhr Schweden und Polen aufeinander.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der EM-Partie Slowakei gegen Spanien. Spannung ist auf jeden Fall geboten, da es für beide noch um die Qualifikation fürs Achtelfinale geht.

Schweden vs. Spanien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Slowakei: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hrosovsky - Koscelnik, Mak - Hamsik - Duda

Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hrosovsky - Koscelnik, Mak - Hamsik - Duda Spanien: Unai Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya - Busquets - Thiago, Pedri - Gerard, Morata, Sarabia

Slowakei vs. Spanien: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute live im TV und Liveticker

Slowakei gegen Spanien wird vom ZDF live im Free-TV übertragen. Kostenpflichtig könnt Ihr das Spiel zudem bei MagentaTVverfolgen.

Dort seht Ihr die Begegnung auch im kostenpflichtigen Livestream. Zusätzlich dazu bietet auch das ZDF einen kostenlosen Livestream an.

EM 2021 - Tabelle Gruppe E