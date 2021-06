Österreich vs. Nordmazedonien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute greifen auch Österreich und Nordmazedonien bei der Europameisterschaft ins Spielgeschehen ein. Die beiden Nationen treffen im 1. Vorrundenspiel in der Gruppe C aufeinander. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Österreich vs. Nordmazedonien - EM 2021 Vorrundenspiel: Wann und wo?

Tag drei der paneuropäischen EM ist angebrochen. In der Gruppe C begegnen sich am heutigen Sonntag, den 13. Juni, die Nationalmannschaften Österreichs und Nordmazedoniens. Um pünktlich 18 Uhr geht das Spiel in der Arena Nationala in Bukarest über die Bühne.

Österreich vs. Nordmazedonien: EM 2021 Vorrundenspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien ist eine der 41 Partien, die entweder die ARD oder das ZDF im Free-TV übertragen. Um genau zu sein, läuft die Begegnung heute live und in voller Länge in der ARD.

Alexander Bommes ist bei der Partie als Moderator im Einsatz, Florian Naß kommentiert. Zusätzlich dazu sind im Studio Kevin-Prince Boateng, U21-Bundestrainer Stefan Kuntz und Almuth Schult als Experten im Einsatz.

Neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen bietet die ARD auch einen Livestream, den Ihr kostenlos aufrufen könnt, an.

© getty Den Nordmazedoniern gelang vor der EM ein Sieg über Deutschland.

Als Rechteinhaber aller EM-Spiele ist auch MagentaTV heute eine mögliche Adresse für alle, die Österreich auf Nordmazedonien treffen sehen wollen. 10 Euro kostet das dafür benötigte Abonnement. Falls Ihr Euch für die Variante mit der Vertragslaufzeit von 24 Monaten entscheidet, dürft Ihr die ersten drei Monate lang das Angebot gratis nutzen.

Österreich vs. Nordmazedonien - EM 2021 Vorrundenspiel: Highlights bei DAZN

Für das Bereitstellen der Highlights nach dem Schlusspfiff ist DAZN verantwortlich. Nicht nur die Zusammenfassung von Österreich gegen Nordmazedonien hat der Streamingdienst dabei im Angebot, sondern die Highlights aller Partien des Turniers.

DAZN bietet ein vielfältiges Angebot an und zeigt in der kommenden Saison eine Menge Fußball. Doch Fußball ist bei weitem noch nicht alles, was "das Netflix des Sports" zu bieten hat. Zudem hat der Anbieter nämlich auch Sportarten wie Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, US-Sport, Kampfsport oder Rugby im Repertoire.

Stand jetzt kostet Euch das Abonnement 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Ab dem 6. Juli jedoch werden pro Monat 14,99 Euro und für das Jahr 149,99 Euro fällig. Für Bestandskunden greift diese Änderung erst am 6. August. Nichtsdestotrotz können neue Kunden weiterhin einen kostenlose Probemonat austesten.

Kein Platz für Gnabry! Die EM-Wunsch-Elf von Matthäus © getty 1/13 Lothar Matthäus verriet in einer Medienrunde, wie seine Wunschelf der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021 aussieht. Ob Bundestrainer Joachim Löw auf ihn hört? So würde Matthäus spielen lassen. © getty 2/13 TOR - MANUEL NEUER: 50 Länderspiele braucht er noch, dann hat Neuer Rekordnationalspieler Matthäus erreicht. Nicht nur für den 60-Jährigen ist Neuer der "beste Torwart der Welt". © getty 3/13 ABWEHR - JOSHUA KIMMICH: Es wird eine der großen Personalfragen im deutschen Team sein - spielt Kimmich hinten rechts oder im defensiven Mittelfeld? Matthäus hat sich für die Position auf der Außenbahn entschieden. © getty 4/13 MATTHIAS GINTER: "Wenn es nur nach Leistung geht, hätte Jerome Boateng es verdient. Aber vielleicht wollte Jogi etwas Ruhe haben," sagte Matthäus kürzlich. Mit Ginter bekommt der Bundestrainer genau das und dazu einen sehr soliden Defensivspieler. © imago images 5/13 MATS HUMMELS: Matthäus hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ein Comeback des Dortmunders begrüßen würde. Entsprechend ist Hummels in Matthäus' Wunschelf auch als zentraler Mann in der Defensive gesetzt. © getty 6/13 ANTONIO RÜDIGER: Hat sich bei Chelsea in diesem Jahr wieder zurück gekämpft und befand sich zuletzt in glänzender Form. Kein Wunder daher, dass auch Matthäus auf Rüdiger baut. © getty 7/13 ROBIN GOSENS: "Er kennt das System von Atalanta Bergamo und kann den Part ausfüllen", sagte Matthäus kürzlich in seiner Kolumne bei Sport Bild. © getty 8/13 MITTELFELD - ILKAY GÜNDOGAN: In seiner neuesten Kolumne für Sport Bild verzichtete Matthäus noch auf den Spieler von ManCity, scheint es sich nun aber doch anders überlegt zu haben. © getty 9/13 TONI KROOS: Auch Kroos war bei Matthäus erst nicht gesetzt. "Das größte Problem ist Toni Kroos", sagte er vor einer Woche bei RTL. Die Erfahrung und seine Genesung nach der Covid-Infektion dürften den Ausschlag für eine Nominierung gegeben haben. © getty 10/13 THOMAS MÜLLER: "Er ist einer, der einfach Freude macht. Und das überträgt er auch auf die Mannschaft. Wichtig ist, dass die Mannschaft den Teamgeist vor das Ego stellt", sagte Matthäus am Mittwoch in der Medienrunde. © getty 11/13 KAI HAVERTZ: "Wenn Havertz dieses hohe Niveau halten kann, mit dieser Leichtigkeit, Cleverness, Präsenz auf dem Platz und Torgefährlichkeit, dann könnte er irgendwann mein Nachfolger als Weltfußballer werden", sagte Matthäus schon 2019 über Havertz. © getty 12/13 ANGRIFF - TIMO WERNER: "Werner würde ich aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit gegenüber Serge Gnabry spielen lassen", sagte Matthäus in der Medienrunde über den Stürmer des FC Chelsea. © spox 13/13 So sieht die Wunschelf von Lothar Matthäus aus. Der Rekordnationalerspieler baut also wie Bundestrainer Löw zuletzt auf eine Formation mit Fünferkette.

Österreich vs. Nordmazedonien: EM 2021 Vorrundenspiel heute im Liveticker

Auch ein Liveticker darf heute natürlich nicht fehlen. Diesen findet Ihr bei SPOX auf der Website vor. Alle Tore, Elfmeter oder Platzverweise werden dabei für Euch live getickert.

Gruppe C: Die Tabelle im Überblick